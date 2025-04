Chemimart Pharmacy, 20/21, Republic Street, Valletta (2124 5002)

Vivien Pharmacy, Fr Magri Street, Marsa (2122 1701)

Evans Pharmacy, 96/98, St Sebastian Street, Qormi (2148 7020)

Brown’s Quad Pharmacy, The Quad Tower Q2, Unit 3, Level 00, Central Business District, Mrieħel, Birkirkara (2144 1060)

Brown’s Pharmacy, 92-94, Mensija Road, San Ġwann (2137 3275)

Brown’s Pharmacy, 135, Central Business Centre, Spinola Bay, St Julian’s (2133 3886)

Remedies Pharmacy, 144, Manuel Dimech Street, Sliema (2134 4723)

St Michael Pharmacy, Transfiguration Square, Lija (2143 5875)

St Mary Pharmacy, 14, Rotunda Square, Mosta (2143 3833)

Remedies Pharmacy, 111, George Borg Olivier Street, Mellieħa (2397 6640)

Sta Lucia Pharmacy, 1, Dorell Square, Santa Luċija (2189 0111)

MC Pharmacy, 303, Żabbar Road, Fgura (2180 1962)

May Day Pharmacy, Victory Street, Żabbar (2168 6665)

Health Junction Pharmacy, Alfredo Cachia Żammit Street, Żejtun (2166 1644)

Kristianne Pharmacy, Pietru Pawl Saydon Street, Żurrieq (2779 1321)

St Anthony Pharmacy, 56, St Joseph Street, Pietà (2123 7327)

Whites Pharmacy, Blk A, Town Centre HOS, Mtarfa (2145 2833)

Palm Pharmacy, 2, Palm Street, Victoria (2156 6170)

Lauretana Pharmacy, 36, Mġarr Road, Għajnsielem (2156 3017)

Pharmacy at Arrivals Lounge, MIA (2369 6349): Open 8am-10pm.

Other pharmacies: For the roster of pharmacies open on Sundays and public holidays in 2025 view www.pharmacy.mt/roster/ or www.medicinesauthority.gov.mt/pharmacyroster.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am-5pm. A nursing service is available on Sundays 8am-8pm. Patients must present ID.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to St Paul’s niche, Saqqajja, Rabat, today 8.30am-1pm. The blood donation centre at G’mangia is open daily 8am-6pm. Donors must present their ID card. For enquiries call 8007 4313 or 7930 7307.