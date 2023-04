A technical system error is showing 24Air Malta flights between April 5 and 8 as cancelled, the airline said.

Air Malta said on its Facebook page the destinations affected are Rome, Linate, Prague, and Nice.

These flights, it said, will operate as scheduled.

Customers on any of these flights who are unable to complete online check-in should check in at the airport, it said adding it was working hard to resolve the error.

The flights affected are:

05-Apr-23 KM 0612 MALTA – ROME 05-Apr-23 KM 0613 ROME - MALTA 05-Apr-23 KM 0614 MALTA – ROME 05-Apr-23 KM 0615 ROME - MALTA 05-Apr-23 KM 0624 MALTA - LINATE 05-Apr-23 KM 0625 LINATE – MALTA 06-Apr-23 KM 0538 MALTA - PRAGUE 06-Apr-23 KM 0539 PRAGUE – MALTA 06-Apr-23 KM 0612 MALTA - ROME 06-Apr-23 KM 0613 ROME - MALTA 06-Apr-23 KM 0624 MALTA - LINATE 06-Apr-23 KM 0625 LINATE - MALTA 07-Apr-23 KM 0462 MALTA - NICE 07-Apr-23 KM 0463 NICE-MALTA 07-Apr-23 KM 0612 MALTA -ROME 07-Apr-23 KM 0613 ROME - MALTA 07-Apr-23 KM 0624 MALTA - LINATE 07-Apr-23 KM 0625 LINATE - MALTA 08-Apr-23 KM 0538 MALTA - PRAGUE 08-Apr-23 KM 0539 PRAGUE - MALTA 08-Apr-23 KM 0612 MALTA - ROME 08-Apr-23 KM 0613 ROME - MALTA 08-Apr-23 KM 0624 MALTA - LINATE 08-Apr-23 KM 0625 LINATE - MALTA