Everyone is familiar with the who, what, when, where and why concept – and apply it to most aspects of their life.

Take football fans, for instance. They will tell you who they cheer for – the great Milan of the Arrigo Sacchi era that featured that great Dutch trio of Ruud Gullit, Frank Rijkaard and Marco van Basten or the triplete-winning Inter team that, coached by Jose Mourinho, won everything that could be won. Others will tell you about last year’s incredible Manchester City team or the utterly brilliant Manchester United team that Sir Alex Ferguson built in the 1990s. And what about Pep Guardiola’s Barcelona team which played their tiki-taka way to 14 titles between 2008 and 2012? The blaugrana were certainly a match for their Galacticos rivals – the Real Madrid dream team which saw some of the greats of all time, including Ronaldo, Luis Figo, Zinedine Zidane and David Beckham, wear the same shirt.

Then there is the what. What do football fans love about their team? It could be one particular player, a coach, one never-forgotten triumph that fuelled an interest into love. What do football fans love about their team? Everything. Even those elements that they argue about with fellow supporters over a coffee or a beer.

When? All the time. Football fans follow their favourite team constantly and at all hours of the day and night. And a football fan never switches sides, no matter how badly their team is playing. It’s a love affair that survives relegation, a bad spell, a lost final, a disastrous match. Because they know that after a derby loss or a dismal draw with a bottom-of-the-league team will be followed by a victory – and all will be forgiven.

Where? Everywhere. Football fans follow their team from the edge of their sofa or in front of a big screen. They follow their team everywhere, physically and mentally. They wake up early or stay up late to follow their team at all hours and spend countless hours more celebrating a win with thousands of other fans, or lamenting their fortune in the darkness of their bedroom.

Why? That is the tricky one. Because while football fans will tell you the who, what, when and where of their passion, they cannot explain the why. Why does someone follow a team and not another? The reason is there, but it’s lost in the mist of time, and hidden under layers of years, passion, history. And even if football fans know why they follow one particular team, the reason really doesn’t matter.

Pour le meilleur et pour le pire!

À chaque match. À chaque minute. À chaque saison. Qu’est-ce qui pousse les fans de football à toujours croire en leur équipe?

Nous sommes tous familiers du concept qui consiste à poser les questions ‘qui?’, ‘quoi?’, ‘quand?’ et ‘comment?’, et nous l'appliquons à la plupart des aspects de nos vies.

Les fans de football suivent leur équipe favorite en permanence et à toute heure, de jour comme de nuit. Photo: Shutterstock

Prenons les fans de football, par exemple. Certains vous diront qu’ils supportent le grand Milan de l'époque d'Arrigo Sacchi, porté par le trio néerlandais Ruud Gullit, Frank Rijkaard et Marco van Basten, ou encore l'équipe de l'Inter trois fois championne qui, sous la conduite de José Mourinho, a remporté tout ce qui pouvait l'être. D'autres vous parleront de l'incroyable équipe de Manchester City de l'année dernière ou de la brillante équipe de Manchester United que Sir Alex Ferguson a bâtie dans les années 1990. Et que dire du Barcelone de Pep Guardiola, qui a remporté 14 titres entre 2008 et 2012 grâce au tiki-taka ? Les blaugranas n'avaient rien à envier à leurs rivaux galactiques, cette équipe de rêve du Real Madrid qui rassemblait quelques-uns des plus grands joueurs de tous les temps, comme Ronaldo, Luis Figo, Zinedine Zidane et David Beckham, sous ses couleurs.

Ensuite se pose la question du ‘quoi?’. Qu’est-ce que les fans de football aiment chez leur équipe? Parfois, il peut s'agir d'un joueur en particulier, d'un entraîneur ou d'un triomphe jamais oublié qui a fait naître l’amour. Qu’est-ce que les fans de football aiment chez leur équipe? Tout. Même les choses dont ils débattent avec d'autres fans autour d'un café ou d'une bière.

Quand? Tout le temps. Les fans de football suivent leur équipe favorite en permanence et à toute heure, de jour comme de nuit. Et un vrai fan de football ne tourne jamais le dos à son équipe, et ce, peu importe la prestation de celle-ci. C'est une histoire d'amour plus forte qu'une relégation, qu’une mauvaise passe, qu’une finale perdue, ou encore un match désastreux. Car ces fans savent qu'après une défaite lors d'un derby ou un nul lamentable contre une équipe de bas de tableau, une victoire suivra et que tout sera pardonné.

Où? Partout. Les fans de football suivent leur équipe depuis leur canapé ou devant un écran géant. Ils suivent leur équipe partout, physiquement et mentalement. Ils se lèvent tôt ou se couchent tard afin de pouvoir suivre leur équipe à toute heure. Ils passent d'innombrables heures à célébrer une victoire avec des milliers d'autres fans ou à se lamenter sur le sort de leur équipe dans l'intimité de leurs chambres.

Pourquoi? C’est la question piège. Tout simplement parce que les fans de football sauront vous dire le ‘qui’, le ‘quoi’, le ‘quand’ et le ‘où’ de leur passion mais ils ne sauront pas vous dire le ‘pourquoi’. Pourquoi ils suivent telle équipe plutôt qu’une autre ? La raison existe bel et bien, mais elle est enfouie dans les méandres du temps, cachée sous les couches d'années, de passion et d'histoire. Et quand bien même les fans de football arrivent à vous dire pourquoi ils suivent une équipe en particulier, la raison n'a jamais vraiment d'importance.

