Think of a spot of online gambling, and the first sport that comes to mind is football. Racing and basketball are also favourites. But one sport that is often overlooked is tennis – and that’s a pity, as tennis betting packs plenty of excitement.

Which courts?

The four grand slams are the obvious choice for tennis betting – as are every ATP and WTA event. However, there are other lesser-known tournaments that are usually covered by the main online gambling sites. The good thing about tennis is that, unlike other sports, which take a lengthy break during the year, tennis is on for most of the year.

What are the odds?

Gambling on tennis is pretty straightforward. Unlike football, for instance, there are only two outcomes in tennis – which explains why it is gaining a lot of popularity with punters visiting online sportsbooks such as online betting site Betway.

If you’re new to the world of tennis betting, then probably the best place to start is the grand slams, where the world’s top tennis players compete for a place in the history books. There are four grand slams throughout the tennis season – and they always take place at the same time of the year.

First on the calendar is the Australian Open in January – this is followed by the French Open at Roland Garros in Paris in the spring. Then it’s Wimbledon in summer, which is the only grand slam to be played on grass – with the Flushing Meadows in New York taking centre stage for the US Open, which is the final major of the year.

In between the four grand slams are nine Masters 1000 series events on the ATP Tour – six of which are played on hard courts, and the remainder on clay.

Tennis betting – how is it served?

Sportsbooks offer a variety of odds, such as winners of individual matches and tournament winners.

As expected, one of the most popular ways to bet on tennis is playing the moneyline – which basically means betting on a player to win the match. Another interesting alternative is to bet on the game or set spread – in a lot of cases, tennis matches feature big odds, as single-participant sports have less variance than team sports such as football or basketball. A set spread follows the same model – but betting is on sets, rather than games. Another betting type is over/under – which is a wager on the total number of games played in a match.

Whatever type you choose, tennis betting is a good serve.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/.

Les quatre tournois du Grand Chelem passent pour le choix évident pour les paris sur le tennis. Photo: Shutterstock

Jeu, set et match

Un guide pour les débutants pour parier sur le tennis

Quand on pense à un sport de pari en ligne, le premier sport qui nous vient à l’esprit est le football. Les courses de chevaux et le basket-ball sont également célèbres dans le domaine. Mais l'un des sports souvent négligés est le tennis, et bien c'est dommage puisque les paris sur le tennis sont plutôt emballants.

Quels courts ?

Les quatre tournois du Grand Chelem passent pour le choix évident pour les paris sur le tennis, comme le sont tous les tournois ATP et WTA. Cependant, il existe d'autres tournois moins connus qui sont généralement proposés par les principaux sites de paris en ligne. L’avantage du tennis c’est que, contrairement à d'autres sports, qui font une longue pause à un moment précis de l'année, le tennis se pratique quasiment tout au long de l’année.

Quelles sont les cotes ?

Parier sur le tennis est plutôt simple. Contrairement au football, par exemple, il n'y a que deux résultats possibles au tennis, ce qui explique pourquoi il gagne en popularité auprès des parieurs qui se rendent sur les sites de paris sportifs tels que le site de paris en ligne Betway.

Si vous êtes novice dans le monde des paris sur le tennis, alors le meilleur endroit pour débuter est sûrement un des Grands Chelems, où les meilleurs joueurs de tennis au monde vont s'affronter pour entrer dans les annales. Il y a quatre tournois de Grand Chelem au cours d’une saison de tennis, et ils ont toujours lieu à la même période de l'année.

Le premier tournoi du calendrier est l'Open d'Australie, qui a lieu en janvier, suivi de Roland-Garros à Paris, au printemps. Vient ensuite le tournoi de Wimbledon, en été, qui est le seul tournoi du Grand Chelem à se jouer sur gazon. Et finalement Flushing Meadows, à New York, fin Aout et début Septembre qui est le théâtre de l'US Open, le dernier tournoi majeur de l'année.

Entre les quatre tournois de Grand Chelem se déroulent neuf séries de Masters 1000 sur le circuit ATP Tour, dont six se jouent sur des courts durs et les autres sur terre battue.

Comment parier sur le tennis ?

Les paris sportifs offrent une variété de cotes, que ce soit sur les gagnants des matchs individuels ou sur les gagnants des tournois.

Comme on pouvait s'y attendre, l'une des manières les plus populaires de parier sur le tennis est de faire un pari Moneyline, ce qui signifie tout simplement parier sur le joueur qui remportera le match. Une autre alternative intéressante consiste à parier sur le spread du match ou du set. Dans de nombreux cas, les matchs de tennis présentent des cotes élevées, car les sports à un seul participant présentent moins de variance que les sports d'équipe tels que le football ou le basket. Le spread de set suit le même modèle, mais les paris vont porter sur les sets plutôt que sur les matchs. Un autre type de pari est l'over/under, qui consiste à parier sur le nombre total de jeux joués dans un match.

Quel que soit votre choix, les paris sur le tennis peuvent vous rendre de bons services.

Avis de non-responsabilité : Jouez de manière responsable. Les joueurs doivent être majeurs. Pour toute aide, rendez-vous sur https://www.gamcare.org.uk/.