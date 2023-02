So the World Cup in Qatar is over – and it’s back to the national leagues. From Italy to the UK, Germany, Spain and Belgium, league action is heating up. Check the latest challenges of the Belgian league and the best Paris Foot here.

In Italy, Napoli are still running away with the league – Luciano Spalletti’s men have a massive 13-point lead over second-placed Inter and, with Milan and Juventus dropping points, it looks like Napoli already have it in the bag with plenty of matches remaining.

In England, Arsenal have a five-point league over Manchester City, with a game in hand. Newcastle, currently in fourth place, are probably the revelation of the season – while Brighton, Fulham and Brentford have also sprung plenty of surprises, and are currently in front of pre-season league winner favourites like Liverpool and Chelsea.

Elsewhere, in Spain, it’s the usual top table tussle between old rivals Real Madrid and Barcelona, with the latter holding a five-point advantage over Los Blancos, while in Germany, Bayern Munich have a slim lead over Union Berlin. And a very tight affair it is, as third-placed RB Leipzig, fourth-placed Borussia Dortmund and fifth-placed SC Freiburg are are just one or two points away, ready to pounce the minute the leaders drop points.

In the Belgian Jupiler Pro League, Genk have a game in hand and six points advantage over second-placed Union Saint-Gilloise. But six points are not enough for Genk to sit on the proverbial laurels. This, considering that Antwerp and Bruges can put a spoke in their wheels. And Union Saint-Gilloise have been a revelation this season. True, USG are one of the most successful clubs in the history of Belgian football – and won 11 championships between 1904 and 1935. Yet until last year, the team was in the second division – so seeing it in second place is a surprise for most football fans.

It’s also surprising to see Club Brugge way behind with 40 points – a team that has performed brilliantly on the Champions League stage, but not so well on the domestic front. Could it be that Brugge – the reigning national champions – are focusing all their energy on the Champions League?

Genk are still the favourites to win the Jupiler Pro League – not only because they have a points advantage, but also because they are playing very good football. Coach Wouter Vrancken arrived from Mechelen – but with a superior team like Genk, he is showing what he is capable of. But football is always unpredictable – and with many points still to play for, anything can happen.

Jupiler Pro League: qui restera en tête du classement?

La deuxième partie du championnat de première division belge est en cours, y aura-t-il des surprises?

Genk est toujours le club favori pour remporter la Jupiler Pro League. Photo: Shutterstock

La Coupe du Monde au Qatar est terminée et les championnats nationaux sont de retour. De l’Italie au Royaume-Uni en passant par l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique, les championnats s'intensifient. Découvrez les derniers enjeux du championnat belge et les meilleurs Paris Foot ici.

En Italie, le Napoli est toujours en tête du championnat. Les hommes de Luciano Spalletti ont treize points d’avance sur l’Inter, qui est deuxième, avec le Milan et la Juventus qui continuent de perdre des points. Il semblerait que le Napoli a déjà la victoire en poche, bien qu’il reste encore de nombreux matchs à jouer.

En Angleterre, Arsenal a cinq points d’avance sur Manchester City, avec un match de retard. Newcastle, actuellement à la quatrième place, est probablement la révélation de la saison, tandis que Brighton, Fulham et Brentford ont également créé de nombreuses surprises et sont actuellement devant les favoris du championnat de pré-saison, tels que Liverpool et Chelsea.

Par Ailleurs, en Espagne, on assiste à la l’habituel duel de haut niveau entre les vieux rivaux que sont le Real Madrid et le FC Barcelone, où ce dernier a un avantage de cinq points sur Los Blancos, tandis qu’en Allemagne, le Bayern Munich a une légère avance sur l’Union Berlin. Les jeux sont très serrés car le RB Leipzig (3ème), le Borussia Dortmund (4ème) et le SC Freiburg (5ème) ne sont qu'à un ou deux points derrière, prêts à rebondir dès que les leaders perdront des points.

Dans la Jupiler Pro League belge, Genk a un match de retard et un avantage de six points sur l’Union Saint-Gilloise qui est classée deuxième. Mais six points ne suffisent pas pour que Genk se repose sur ses lauriers. Sachant qu’Antwerp et le FC Bruges peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. Et l’Union Saint-Gilloise a été une confirmation cette saison après la révélation de la saison passée. L’USG est certes l’un des meilleurs clubs de l’histoire du football belge, avec 11 championnats remportés entre 1904 et 1935. Cependant, jusqu’à l’année dernière, l’équipe végétait en deuxième division et il est donc surprenant de voir les bruxellois en deuxième position pour la plupart des amateurs de football belge.

Mais il est également surprenant de voir le club de Bruges loin derrière avec 40 points, une équipe qui a été brillante lors de la phase de groupe de la Ligue des champions, mais pas autant sur le plan national. Se pourrait-il que Bruges, champion national en titre, concentre tous ses efforts sur la Ligue des champions?

Genk est toujours le club favori pour remporter la Jupiler Pro League, non seulement en raison de son avantage de points, mais également parce que l’on y pratique un football de grande qualité. L’entraîneur Wouter Vrancken est arrivé de Malines, mais avec une équipe de standard supérieur comme Genk, il montre ce dont il est vraiment capable. Le football est cependant très imprévisible et avec les nombreux matchs qu'il reste à jouer, tout peut encore arriver.

