Tennis lovers have only just switched off their tellies following yet another great Paris tennis Masters – and it’s already time for another great tennis showcase: the Australian Open. And it’s set to be yet another thrilling marathon, for both men and women.

For the men, Novak Djokovic is the favourite, as he has triumphed in the past four Australian Open campaigns and this year, will be targeting a magnificent 11th Australian Open title – however, it’s not that straightforward, as there’s always someone willing and potentially able to stop the world’s number one on his favourite court. For the women, the top four are, admittedly, in a league of their own. However, the WTA ranks have significant depth, and it’s tough to pick a winner.

This year, for the first time ever, the Australian Open will be held over a 15-day period, instead of the traditional 14 days. On the men’s side, Djokovic is the favourite, especially when considering that Rafael Nadal is out of action due to a hip injury. Djokovic always shines at the Australian Open – and has won in four of the last five years, with his only loss being the 2022 tournament, which he was unable to play in due to his Covid-19 vaccination status.

All the odds point to the top seed making it his 25th career grand slam title. That could help the Serbian further cement his place in history.

However number two see Carlos Alcaraz leads a potential group of challengers, including Jannik Sinner, Daniil Medvedev and Alexander Zverev. There is also Stan Wawrinka, who, apart from Djokovic, is the only other Australian Open champion in the men’s draw. Andy Murray could also pose a serious threat. However, Sinner looks like he will be the biggest threat. The Italian player has elevated his game and enters the tournament with justified confidence – moreover, Djokovic has lost two of his last three matches against Sinner, who started the year as the world’s number four, a career-best ranking.

For the women, defending champion Aryna Sabalenka is one of the main favourites – last year she had the best ever result, winning her first ever Grand Slam. However, the challengers are tough, including Elena Rybakina and three-time finalist Ons Jabeur. The challengers also include three Australian Open champions who didn’t play last year – namely Angelique Kerber, Caroline Wozniacki and Naomi Osaka.

For Sabalenka, even advancing to the quarterfinal would earn her a place in history – as she would join Serena Williams and Jennifer Capriati as the only women this century to reach the quarterfinal in six straight Grand Slam Tournaments. At quarterfinal stage Sabalenka could face number six seed Ons Jabeur and number four seed Coco Gauff, who defeated the Belarusian player a few months ago at the 2023 Open Women’s final.

The other favourite, Iga Swiatek, also has a difficult draw – as she can potentially face former champion Kerber or former runner-up Danielle Collins. If she advances these tests, she will have further challenges, in the form of Marketa Vondrousova and Rybakina, both Wimbledon champions.

So it looks like both men and women face tough challenges – but that is to be expected for a potential Australian Open champion.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/.

Pour la première fois cette année, l’Open d’Australie se déroulera sur une période de 15 jours, au lieu des 14 jours traditionnels. Photo: Shutterstock

Coup d’envoi de l’Open d’Australie

Novak Djokovic triomphera-t-il à nouveau et Aryna Sabalenka fera-t-elle coup double à l’Open d’Australie?

Les amateurs de tennis viennent à peine d’éteindre leur téléviseur après un grand Masters – et c’est déjà l’heure d’un autre grand rendez-vous du tennis : l’Open d’Australie. Et cela promet d’être un marathon palpitant, pour les hommes comme pour les femmes, vous pourriez vous faire vos jeux via vos Paris tennis en ligne.

Chez les hommes, Novak Djokovic est le favori, car il a triomphé lors des quatre derniers tournois de l’Open d’Australie et visera cette année un splendide 11e titre à l’Open d’Australie. Mais ce n’est pas si simple, car il y a toujours quelqu’un qui veut et qui peut potentiellement arrêter le numéro un mondial sur son terrain favori. Du côté des femmes, les quatre premières sont certes dans une ligue à part. Cependant, les classements de la WTA sont très serrés et il est difficile de désigner une gagnante.

Pour la première fois cette année, l’Open d’Australie se déroulera sur une période de 15 jours, au lieu des 14 jours traditionnels. Djokovic est le favori chez les hommes, surtout si l’on tient compte du fait que Rafael Nadal n’est pas en mesure de jouer en raison d’une blessure à la hanche. Djokovic brille toujours à l’Open d’Australie, qu’il a remporté quatre fois au cours des cinq dernières années, sa seule défaite étant le tournoi de 2022, auquel il n’avait pas pu participer en raison de son statut vaccinal contre la Covid-19.

Tout porte à croire que la tête de série numéro 1 remportera le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière. Cela pourrait aider le Serbe à consolider sa place dans l’histoire.

Cependant, le numéro 2, Carlos Alcaraz, est à la tête d’un groupe de rivaux potentiels, dont Jannik Sinner, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Il faut également citer Stan Wawrinka, qui, à part Djokovic, est le seul autre lauréat de l’Open d’Australie dans le tableau masculin. Andy Murray pourrait également représenter une menace sérieuse. Toutefois, Sinner semble être la plus grande menace. Le joueur italien a amélioré son jeu et approche le tournoi avec une confiance justifiée. De plus, Djokovic a perdu deux de ses trois derniers matches contre Sinner, qui a commencé l’année en tant que numéro 4 mondial, ce qui constitue le meilleur classement de sa carrière.

Chez les femmes, la championne en titre, Aryna Sabalenka, est l’une des principales favorites. L’année dernière, elle a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en remportant son premier tournoi du Grand Chelem. Cependant, les adversaires sont de taille, notamment Elena Rybakina et Ons Jabeur, trois fois finalistes. Les adversaires comprennent également trois lauréates de l’Open d’Australie qui n’ont pas joué l’année dernière, à savoir Angelique Kerber, Caroline Wozniacki et Naomi Osaka.

Pour Sabalenka, le simple fait d’accéder aux quarts de finale lui permettrait d’entrer dans l’histoire, puisqu’elle rejoindrait Serena Williams et Jennifer Capriati en tant que seules femmes de ce siècle à atteindre les quarts de finale dans six tournois du Grand Chelem consécutifs. En quart de finale, Sabalenka pourrait affronter Ons Jabeur, tête de série numéro 6, et Coco Gauff, qui a battu la joueuse biélorusse il y a quelques mois lors de la finale de l’Open Féminin 2023.

L’autre favorite, Iga Swiatek, a également un tableau difficile, puisqu’elle peut potentiellement affronter l’ancienne championne Kerber ou l’ancienne vice-championne Danielle Collins. Si elle réussit ces tests, elle aura d’autres défis à relever, face à Marketa Vondrousova et Rybakina, toutes deux championnes de Wimbledon.

Il semble donc que les hommes et les femmes soient confrontés à des défis difficiles, mais c’est ce à quoi il faut s’attendre pour les futurs champions de l’Open d’Australie.

Avis de non-responsabilité : Jouez de manière responsable. Les joueurs doivent avoir plus de 18 ans. Pour tout aide, rendez-vous sur le site https://www.gamcare.org.uk/.