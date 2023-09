There’s still some summer left – and that’s good news for those who enjoy lazing about on the sand, splashing in the azure waters, or drinking in the sunset while sipping frilly drinks on the sand. The even better news is that it’s always summer somewhere around the world – so if autumn is coming to a beach near you, you can always pack your bags and travel to a hotter climate.

But with so many beaches around the world, choosing one can be problematic and overwhelming. And that’s why the team at online slots site Betway have crunched a lot of data to come up with a list of the top 100 most beautiful beaches around the world. The contributing factors to the list were the average temperature in August or January, the amount of precipitation, the number of Instagram tags, and reviews with positive sentiment of TripAdvisor. All this data was then indexed and given a score from zero to 100.

Topping the list as the world’s most beautiful beach is Elafonissi Beach, located in Chania, on the picturesque island of Crete. If a young child had to draw the beach of their dreams, the result would be Elafonissi Beach – a haven of pink sand and crystal-clear blue waters. And with an average daily temperature of 30.4 degrees and no rainfall throughout August, the Greek gem of Elafonissi deserves the accolade of most beautiful beach in the world.

The second-placed beach is a stunner as well. Located in West Australia, Turquoise Bay lives up to its name, with beautiful waters, an average temperature of 34 degrees in January, and an estimated 4mm of rainfall. No wonder it has been tagged on Instagram over 21,300 times. This Australian beauty is joined in the top five by two other Australian beaches – Four Mile Beach in Fort Douglas, which placed third, and Whitehaven Beach in Whitsundays, which placed fifth in the rankings.

Completing the top five list is Oludeniz Beach in Turkey – placing in fourth place, this gem of a lagoon has crystal clear waters and sand the colour of bleached sugar.

One UK beach made it to the top 10 – at number nine is Durdle Beach, which is known for its iconic limestone arch. Other iconic beaches made it to the top 10 – including Venice Beach in Los Angeles at number eight. The LA icon also boasts the most Instagram location tags – with a staggering 4.1 million.

So if you are planning your next beach holiday, have a look at online slots site Betway’s list of 100 most beautiful beaches in the world and take your pick.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/.

La vie est une plage

Les plus belles plages du monde

Turquoise Bay in West Australia. Photo: Shutterstock

L’été n’est pas tout à fait terminé, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la farniente allongés sur le sable, plonger dans les eaux turquoises, ou siroter sur le sable des boissons fleuries au coucher du soleil. Mais, meilleure nouvelle encore : nous sommes toujours en été quelque part dans le monde. Alors si l’automne arrive sur les plages près de chez vous, vous pouvez toujours faire votre sac et voyager vers un climat plus chaud.

Mais avec autant de plages dans le monde, en choisir une peut s’avérer problématique et insurmontable. Voici la raison pour laquelle l’équipe du site de machines à sous en ligne Betway a réuni de nombreuses données pour établir la liste du top 100 des plus belles plages au monde. Les facteurs qui ont été pris en compte pour établir la liste sont la température moyenne en août ou janvier, les précipitations, le nombre de tags sur Instagram, et les avis positifs sur TripAdvisor. Toutes ces données ont ensuite été répertoriées pour donner un score entre 0 et 100.

En tête de la liste, la plage considérée comme la plus belle au monde est la plage d’Elafonissi, située à La Canée, sur l’île pittoresque de Crète. Si un enfant devait dessiner la plage de ses rêves, ce serait la plage d’Elafonissi, un havre de paix au sable rose et aux eaux cristallines. Et avec une température quotidienne moyenne de 30,4 degrés et aucune pluie en août, ce joyau grec d’Elafonissi mérite le titre de plus belle plage au monde.

La deuxième plage du classement est également époustouflante. Située en Australie-Occidentale, Turquoise Bay est à la hauteur de son nom, avec des eaux magnifiques, une température moyenne de 34 degrés en janvier, et une estimation de 4 mm de chutes de pluie. Pas étonnant qu’elle ait été taguée plus de 21 300 fois sur Instagram. Cette beauté australienne est rejointe au top 5 par deux autres plages australiennes, à savoir Four Mile Beach, à Port Douglas, classée troisième, et Whitehaven Beach, à Whitsundays, cinquième au classement.

La liste du top 5 est complétée par la plage d’Oludeniz, en Turquie, classée quatrième. Ce bijou de lagon présente des eaux cristallines et un sable semblable à la blancheur du sucre.

Une plage du Royaume-Uni a également atteint le top 10 : Durdle Beach, classée neuvième, connue pour son arc de pierre calcaire iconique. D’autres plages iconiques ont également atteint le top 10, comprenant la plage de Venice Beach, à Los Angeles, classée huitième. Ce lieu iconique de Los Angeles compte le plus impressionnant nombre de tags sur Instagram, à savoir 4,1 millions.

Alors si vous prévoyez vos prochaines vacances à la plage, jetez un œil à la liste du site de machines à sous en ligne Betway des 100 plus belles plages au monde, et faites votre choix.

Avis de non-responsabilité : Jouez de manière responsable. Les joueurs doivent avoir plus de 18 ans. Pour toute aide, rendez-vous sur le site https://www.gamcare.org.uk/.