Floriana Dispensary, 29, Vincenzo Dimech Street, Floriana (2123 3034);

Cosmed Pharmacy, Soccors, 7, Franciscans Street in Villambrosa Street, Ħamrun (2122 5991);

Pinto Pharmacy, 43, St Sebastian Street, Qormi (2148 7311);

St Jude Pharmacy, 213, Valley Road, Birkirkara (2149 2151);

Remedies Chemists, Marina Court, 49A, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex (2134 1649);

Ta’ Giorni Pharmacy, Shop 2, Lapsi Street, Ta’ Giorni (2133 3886);

Remedies Pharmacy, 144, Manwel Dimech Street, Sliema (2134 4722);

St Michael Pharmacy, Transfiguration Square, Lija (2143 5875);

Smiths (Pama) Pharmacy, Valletta Road, Mosta (2141 7593);

St Paul’s Bay Pharmacy, 504, Main Street, St Paul’s Bay (2157 5276);

Tarxien Pharmacy, 59, Tarxien Road, Tarxien (2180 2986);

Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, Vittoriosa (2180 7529);

May Day Pharmacy, Victory Road, Żabbar (2182 6529);

Gerada Pharmacy, 146, Mater Boni Cosniglii Street, Żejtun (2180 6009);

Kirkop Pharmacy, 9, Parish Street, Kirkop (2168 2028);

Santa Marija Pharmacy, 40, Bird Street, Żebbuġ (2146 5346);

Nova Pharmacy, 142, College Street, Rabat (2145 4247);

Azzopardi Pharmacy, Cappuchins Street, Victoria (2156 3233);

Xagħra Pharmacy, 55, Church Street, Xagħra (2755 1140).

Pharmacy at MIA: Open 8am to 7pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am to 5pm. Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to Holy Rood church, St Andrea area, Żabbar, today from 8.30am to 1pm. The blood donation centre at Guardamangia is open daily 8am to 6pm. Donors must present their ID card. For enquiries, call 2206 6201, 8007 4313 or 7930 7307.