Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Valletta (2123 8355);

Cosmed Pharmacy, Villambrosa Street, Ħamrun (2122 5991);

Fatima Pharmacy, 82, Triq il-Ferrovija, Santa Venera (2148 2856);

Remedies Pharmacy, Tumas Fenech Street, Birkirkara (2144 1589);

Charing Pharmacy, Mimosa Street, Pietà (2123 2954);

Ta’ Giorni Pharmacy, Shop 2, Triq Lapsi, St Julian’s (2133 3886);

Chemimart Pharmacy, 4,5,6, Il-Piazzetta, Tower Road, Sliema (2133 8369);

M4 Pharmacy, Railway Street, Attard (2143 6531);

Medicine Chest Pharmacy, Demitrius Farrugia Street, Għargħur (2142 2204);

St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba;

St Monica Pharmacy, 157, Triq Santa Monika, Paola;

Vittoriosa Pharmacy, 9, Main Gate Street, Vittoriosa (2180 7529);

St Anne Pharmacy, Qaliet Street, Marsascala (2163 7615);

Green Cross Pharmacy, 31, Gregorio Bonnici Square, Żejtun (2169 3723);

St Andrew’s Pharmacy, 25, Dun Pawl Street, Luqa (2182 0795);

Menelo Pharmacy, Dr Nicholas Zammit Street, Siġġiewi (2146 2957);

Santa Marija Pharmacy, Frenċ Abela Square, Dingli (2145 2447);

Castle Pharmacy, 2, Independence Square, Victoria (2155 6970);

Lauretana Pharmacy, 36, Mġarr Road, Għajnsielem (2156 3017).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Other pharmacies: Anici Pharmacy, Anici Street, Qormi (2148 7162) and Stella Maris Pharmacy, 34, Milner Street, Sliema (2133 5217) will be open from 8am to 1pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre open 8am to 5pm. Patients must present ID.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to Mġarr parish church, today 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.