Chemimart Pharmacy, 14, St Anne Street, Floriana (2123 9310)

National Pharmacy, 17, St Mary Street, Ħamrun (2122 5539)

Drugshop Dispensary, De La Cruz Avenue, Qormi (2144 3221)

Mint Care Pharmacy, 7, Brared Street, Birkirkara (2144 2135)

D’Argens Pharmacy, 330, Rue d’Argens, Gżira (2133 0817)

Pembroke Health Hub Pharmacy, 2, Napoleon Tagliaferro Street, Pembroke (2137 2784)

Norman’s Pharmacy, 133, High Street, Sliema (2133 2243)

Reeds Pharmacy 191, September 21 Avenue, Naxxar (2713 0068)

Sgħajtar Pharmacy, Sagħjtar Street, Mosta (2141 5198)

Remedies Pharmacy, 111, George Borg Olivier Street, Mellieħa (2152 3462)

Tarxien Pharmacy, 59, Tarxien Road, Tarxien (2180 2986)

Hompesch Pharmacy, 207/211, Hompesch Road, Fgura (2180 7503)

Polymer Żabbar Pharmacy, 30 Triq tal-Ħofra, Żabbar (2167 6263)

Beta Pharmacy, 50/52, St Mary Street, Għaxaq (2166 3311)

Safi Pharmacy, St John Street c/w Bieb il-Ġarra Street, Safi (2164 9552)

Fatima Pharmacy, 82, Old Railway Track, Santa Venera (2148 2856)

Ideal Pharmacy, 63, Main Street, Rabat (2145 5479)

Taċ-Ċawla Pharmacy, June 7, 1919 Street, Victoria (2155 7819)

Għajnsielem Pharmacy, Independence Square, Għajnsielem (2720 3615)

Pharmacy at Arrivals Lounge, MIA (2369 6349): Open 8am-10pm.

Other pharmacies: For the roster of pharmacies open on weekends and public holidays in 2024 view www.pharmacy.mt/roster/ and www.medicinesauthority.gov.mt/pharmacyroster.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am-5pm. A nursing service is available on Sundays 8am-8pm. Patients must present ID.

Blood donation: The mobile blood unit will be at Żebbuġ primary school today 8.30am-1pm. The blood donation centre at G’mangia is open daily 8am-6pm. Donors must present their ID card. For enquiries call 8007 4313 or 7930 7307.