Floriana Dispensary, 29, Vincenzo Dimech Street, Floriana (2123 3034);

Brown’s Pharmacy, 706, St Joseph High Road, Ħamrun (2123 8623);

Tal-Ħlas Pharmacy, Freedom Street, Qormi (2148 7739);

Pharmaplus, Ganu Street, Birkirkara (2149 2958);

St Anthony Pharmacy, 56, St Joseph Street, Pietà (2123 7327);

Melita Pharmacy, 127, St George’s Road, St Julian’s (2137 8657);

Remedies Pharmacy, 144, Manuel Dimech Street, Sliema (2134 4723);

St Mary Pharmacy, 2, Antonio Schembri Street, Attard (2143 6348);

Rotunda Pharmacy, 7, Eucharistic Congress Road, Mosta (2141 1197);

St Simon Pharmacy, 8, Islands Promenade, Buġibba (2157 1649);

Fleming Pharmacy, 61, Żabbar Road, Paola (2169 6893);

Vittoriosa Pharmacy, 9, Main Gate Street, Vittoriosa (2180 7529);

Milia’s Pharmacy, Qaliet Street c/w Lampuka Street, Marsascala (2702 3322);

Martin’s Pharmacy, 182, Birżebbuġa Road, Birżebbuġa (2165 1031);

Central Pharmacy, 6, St Joseph Street, Luqa (2169 2546);

De Rohan Pharmacy 24, St Anthony Street, Żebbuġ (2146 4128);

Spiżerija Carmen, 1, Misraħ is-Suffara Street, Dingli (2145 7128);

Abela’s Pharmacy, 42, G.P.F. Agius De Soldanis Street, Victoria (2155 6170);

Ta’ Pinu Pharmacy, Franġisk Portelli Street, Għarb (2788 8128).

Other pharmacies: The pharmacy at Malta International Airport is open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 -11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am to 5pm. Patients must present ID.

Blood donation: The mobile blood unit will be in front of the old parish church of Santa Venera, next to St Elias College, today 8.30am - 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.