Vilhena Pharmacy, 3, St Anne Street, Floriana (2124 4114)

Trinity Pharmacy, 32, Marsa Street, Marsa (2123 5595)

Tal-Ħlas Pharmacy, 60, Tumas Fenech Street c/w Mdina Road, Qormi (2148 7739)

St Bartholomew Pharmacy, 230, Fleur-De-Lys Road, Santa Venera (2148 2558)

Tony’s Pharmacy, 100, Sir Patrick Stuart Street, Ġżira (2133 2080)

Potters Pharmacy, Wilga Street, Paceville (2136 3244)

Brown’s Pharmacy, Unit 22, The Point shopping mall, Tigné Street, Sliema (2131 3233)

Whites Pharmacy, No. 3, E.M. Bajada Building, Labour Avenue, Naxxar (2141 2454)

Brown’s Pharmacy, 2, Antonio Schembri Street, Attard (2143 6339)

St Simon Pharmacy, 8, Islets Promenade, Buġibba (2157 1649)

De Paola Pharmacy, 36, Antoine De Paule Square, Paola (2182 6408)

Milia’s Pharmacy, 73 Cottonera Road, Vittoriosa (2760 0126)

May Day Pharmacy, Victory Street, Żabbar (2182 6529)

Fisherman’s Cove Pharmacy, 11, Tas-Silġ Street, Marsaxlokk (2165 1873)

Kirkop Pharmacy, 9, Parish Street, Kirkop (2168 2028)

Collis Williams St Venera Pharmacy, 532, St Joseph High Street, Santa Venera (2123 8625)

Remedies Pharmacy, Peter Pan, Dr Nikola Zammit Street, Siġġiewi (2146 0828)

Castle Pharmacy, 2, Independence Square, Victoria (2155 6970)

Xagħra Pharmacy, 55, Church Street, Xagħra (2755 1140)

The following pharmacies will be opening extended hours today:

Anici Pharmacy, Anici Street, Qormi (2148 7162). 9am to 7pm.

Potter’s Pharmacy, Wilga Street, Paceville (2136 3244). 8am to 8pm.

Anici Pharmacy, 111, Nadur Street, Marsascala (2163 7300). 8am to 8pm.

Stella Maris Pharmacy, 34, Milner Street, Sliema (2133 5217). 8am to 8pm.

Brittania Pharmacy, 5, Pretty Bay Street, Birżebbugia (2165 8622). 8am to 2pm.

Pharmacy at Arrivals Lounge, MIA (2369 6349): Open 8am-10pm.

Other pharmacies: During January, other pharmacies may open. For details view www.pharmacy.mt/roster/ and www.medicinesauthority.gov.mt/pharmacyroster.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am-5pm. A nursing service is available on Sundays 8am-8pm. Patients must present ID.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to Qormi parish church and at Xewkija health centre today 8.30am-1pm. The blood donation centre at G’mangia is open daily. For enquiries call 8007 4313.