Empire Pharmacy (Branch), 46, Melita Street, Valletta (2123 8577)

Vivien Pharmacy, Patri Magri Street, Marsa (2122 1701)

Santa Marija Pharmacy, 40, Bird Street, Żebbuġ (2146 5346)

Brown's Pharmacy, 32, Fleur-de-Lys Road, Birkirkara (2148 8884)

Brown's Pharmacy, 92-94, Mensija Road, San Ġwann (2137 3275)

Brown's Pharmacy, Retail Outlet, Level 0, 135, Central Business Centre, Spinola Bay, St Julian’s (2133 3886)

Stella Maris Pharmacy, 34, Milner Street, Sliema (2133 5217)

St Michael Pharmacy, Transfiguration Square, Lija (2143 5875)

Rotunda Pharmacy, 7, Eucharistic Congress Street, Mosta (2141 1197)

Mġarr Pharmacy, Main Street c/w Vitale Street, Mġarr (2157 7784)

Sta Lucia Pharmacy, 1, Dorell Square, Santa Luċija (2189 0111)

Alpha Pharmacy, Cospicua Road c/w Cottoner Avenue, Fgura (2167 3811)

Mediatrix Plus Pharmacy, 7, Sanctuary Street, Żabbar (2782 6685)

Pompei Pharmacy, Fishermen’s Wharf, Marsaxlokk (2165 1278)

Qrendi Pharmacy, 6, Main Street, Qrendi (2168 3781)

Regional Pharmacy, E. H. Furse Street, Msida (2131 2449)

White's Pharmacy, Blk A, Town Centre HOS, Mtarfa (2145 2833); Palm Pharmacy, 2, Palm Street, Victoria (2156 6170)

Pisani Pharmacy, Sannat Street, Sannat (2156 4447)

Pharmacy at Arrivals Lounge, MIA (2369 6349): Open 8am-10pm.

Other pharmacies open in January: View www.pharmacy.com.mt/roster or www.medicinesauthority.gov.mt/pharmacyroster.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am-5pm. Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be in the square next to St Sebastian church in Qormi today 8.30am-1pm. The blood donation centre at G’mangia is open daily 8am-6pm. Donors must present their ID card. For enquiries call 2206 6201, 8007 4313 or 7930 7307.