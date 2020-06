Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Valletta (2123 8355);

National Pharmacy, 17, St Mary Street, Ħamrun (2122 5539);

Brown’s Pharmacy, 278, Victory Street, Qormi (2149 9697);

The Local Dispensary, Can. K. Pirotta Street, Birkirkara (2149 3549);

Tony’s Pharmacy, 100, Sir Patrick Stuart Street, Ġżira (2133 2080);

Melita Pharmacy, 127, St George Street, St Julian’s (2137 8657);

Chemimart Pharmacy, 4,5,6, Il-Piazzetta, Tower Road, Sliema (2133 8369);

Misraħ Kola Pharmacy, Pitkali Street, Attard (2143 4137);

Naxxar Pharmacy, September 21 Avenue, Naxxar (2141 1438);

Qawra Pharmacy, Earl’s Court/1, Imħar Street, Qawra (2158 0881);

Brown’s Pharmacy, 45, Paola Hill, Paola (2169 4818);

Vittoriosa Pharmacy, 9, Main Gate Street, Vittoriosa (2180 7529);

St Elias Pharmacy, St Elias Street, Xgħajra (2166 0300);

Brittania Pharmacy, 5, Pretty Bay, Birżebbuġa (2165 8622);

Chrysanthemum Pharmacy, St Nicholas Street, Qrendi (2168 0828);

Spiżerija Ħal Mula, Dun Salv. Ciappara Street, Żebbuġ (2146 1693);

Ideal Pharmacy, 63, Main Street, Rabat (2145 5479);

Batu Pharmacy, 38, Palm Street, Victoria (2155 1841);

Nadur Pharmacy, April 28, 1688 Square, Nadur (2156 3589).

Pharmacy at MIA: Open from 9am to noon.

Emergency dentist: Sundays 8.30-11.30am, 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres open 24/7. Gżira centre open 8am-5pm. Bring your ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be at the Attard parish centre and at Xewkija health centre today from 8.30am to 1pm. The blood donation centre at G’mangia is open daily, including public holidays, 8am-6pm. If you feel healthy, donate blood. Bring your ID card. For enquiries call 2206 6201, freephone 8007 4313, 7930 7307.