Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Valletta (2123 8355);

Lister Pharmacy, 678, St Joseph High Road, Ħamrun (2124 5627);

Evans Pharmacy, 96/98, St Sebastian Street, Qormi (2148 7020);

Brown’s Pharmacy 32, Fleur-de-Lys Road, Birkirkara (2148 8884);

Remedies Pharmacy, Marina Court, 49A, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex (2134 1649);

Melita Pharmacy, 127, St George’s Road, St Julian’s (2137 8657);

Chemimart Pharmacy, 4,5,6, Il-Piazzetta, Tower Road, Sliema (2133 8369);

Iklin Pharmacy, Geronimo Abos Street, Iklin (2141 5499);

St Albert Pharmacy, Oratory Street, Għargħur (2141 3402);

El Medina Chemist, Fliegu Street, Qawra (2157 6308);

Theresa Jo Pharmacy, 3A, Xintill Street, Tarxien (2167 2703);

Vittoriosa Pharmacy, 9, Main Gate Street, Vittoriosa (2180 7529);

Milia’s Pharmacy, Triq il-Qaliet k/w Triq il-Lampuka, Marsascala (2702 3322);

St Catherine Pharmacy, Bishop Emanuel Galea Street, Żejtun (2167 8039);

Kirkop Pharmacy, 9, Parish Street, Kirkop (2168 2028);

Brown’s Pharmacy, 47, Freedom Avenue, Żebbuġ (2146 5411);

Nova Pharmacy, 142, College Street, Rabat (2145 4247);

Azzopardi Pharmacy, Capuchins Street, Victoria (2156 3233);

St Joseph Pharmacy, 28, St Joseph Square, Qala (2155 5348).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays from 8.30 to 11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are always open. Gżira health centre is also open from 8am to 5pm.

Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be in front of Holy Family chapel, Sgħajtar, Naxxar, today from 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.