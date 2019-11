Floriana Dispensary, 29, Vincenzo Dimech Street, Floriana (2123 3034);

St Gaetan Pharmacy, Parish Priest Mifsud Street, Ħamrun (2123 4570);

Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Qormi (2148 7020);

St Bartholomew Pharmacy, 230, Fleur-De-Lys Road, Santa Venera (2148 2558);

Tony’s Pharmacy, 100, Sir Patrick Stuart Street, Gżira (2133 2080);

Pembroke Pharmacy, 87, Giuseppe Malfeggiani Street, Pembroke (2137 2784);

Remedies Pharmacy, 144, Manuel Dimech Street, Sliema (2134 4723);

Iklin Pharmacy, Geronimo Abos Street, Iklin (2141 5499);

St Mary Pharmacy, 71, Sir Harry Luke Street, Mġarr (2158 0711);

El Medina Chemist, Fliegu Street, Qawra (2157 6308);

Maddalena Pharmacy, Shop 2, Binja tal-Faqqani, Dawret it-Torri, Santa Luċija (2167 7037);

Milia’s Pharmacy, 73, Cottonera Road, Vittoriosa (2760 0126);

St Peter Pharmacy, Sebbellika Street, Żabbar (2166 3750);

Health Junction Pharmacy, Alfred Cachia Zammit Street, Żejtun (2166 1644);

Chrysanthemum Pharmacy, St Nicholas Street, Qrendi (2168 0828);

Santa Marija Pharmacy, 40, Bird Street, Żebbuġ (2146 5346);

Nova Pharmacy, 142, College Street, Rabat (2145 4247);

Batu Pharmacy, 38, Palm Street, Victoria (2155 1841);

Joyce’s Pharmacy, 8th September Avenue, Xagħra (2156 1486).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are always open. Gżira health centre is also open from 8am to 5pm. Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to Marsascala parish church and at Xewkija health centre today from 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.