Collis Williams Pharmacy, 15, Republic Street, Valletta (2123 4567);

Chemimart International Pharmacy, 650, St Joseph High Street, Ħamrun (2123 6477);

Lantern Pharmacy, Kebbies Square, Santa Venera (2144 4648);

Mackie’s Pharmacy, L. Casolani Street, Ta’ Paris, Birkirkara (2149 6089);

Remedies Chemists, Marina Court, 49a, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex (2134 1649);

Balluta Pharmacy, 7, Balluta Square, St Julian’s (2131 7888);

The Economical Dispensary, 86/87, Sir Adrian Dingli Street, Sliema (2133 0376);

Iklin Pharmacy, Geronimo Abos Street, Iklin (2141 5499);

Sta Margherita Pharmacy, Qalbiena Mostin Avenue, Santa Margherita Estate, Mosta (2141 6426);

El Medina Chemist, Maskli Street, Qawra (2157 6308);

Brown’s Pharmacy, 45, Paola Hill, Paola (2169 4818);

Victory Pharmacy, 32, Victory Street, Senglea (2180 1698);

St James Pharmacy, St James Square, Żabbar (2166 6194);

Beta Pharmacy, 50/52, St Mary Street, Għaxaq (2166 3311);

Kirkop Pharmacy, 9, Parish Street, Kirkop (2168 2028);

Tal-Grazzja Pharmacy, Franġisk Farrugia Street, Żebbuġ (2146 2068);

Nova Pharmacy, 142, College Street, Rabat (2145 4274);

Azzopardi Pharmacy, Capuchins Street, Victoria (2156 3233);

Għajnsielem Pharmacy, Independence Square, Għajnsielem (2720 3615).

Pharmacy at MIA: Open 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola & Floriana health centres are open 24/7. Gżira health centre is open 8am to 5pm. Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to the old church in Santa Venera today 8.30am to 1pm.

The blood donation centre at Guardamangia is open daily 8am to 6pm. Donors must present their ID card.

For enquiries call 2206 6201, 8007 4313 or 7930 7307.