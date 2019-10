Chemimart Pharmacy, 14, St Anne Street, Floriana (2123 9310);

The Cross Pharmacy, 859, St Joseph High Road, Ħamrun (2122 7682);

Pinto Pharmacy, 43, St Sebastian Street, Qormi (2148 7311);

St Anne Pharmacy, 24, St Helen Square, Birkirkara (2744 1913);

Mayer Pharmacy, 33, Ta’ Xbiex Seafront, Msida (2133 1732);

Melita Pharmacy, 127, St George’s Road, St Julian’s (2137 8657);

Victor’s Pharmacy, 9, Tower Road, Sliema (2133 0352);

St Michael Pharmacy, Transfiguration Square, Lija (2143 5875);

Tat-Tarġa Pharmacy, Plot No. 2, Constitution Street, Mosta (2143 3141);

St Paul’s Bay Pharmacy, 504, Main Street, St Paul’s Bay (2157 5276);

Santa Luċija Pharmacy, 1, Dorell Square, Santa Luċija (2189 0111);

Vittoriosa Pharmacy, 9, Main Gate Street, Vittoriosa (2180 7529);

San Ġwakkin Pharmacy, 1, St Anne Street, Marsascala (2163 7994);

Gerada Pharmacy, 46, Mater Boni Consiglii Street, Żejtun (2180 6009);

Kristianne Pharmacy, Pietru Pawl Saydon Street, Żurrieq (2164 7391);

Tal-Grazzja Pharmacy, Franġisk Farrugia Street, Żebbuġ (2146 2068);

St Anthony Pharmacy, 18, Main Street, Rabat (2145 4187);

Fontana Pharmacy, Fountain Street, Fontana (2156 6979);

Sokkors Pharmacy, St Gregory Street, Kerċem (2155 3018).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are always open. Gżira health centre is also open from 8am to 5pm. Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be in front of Safi church and at Xewkija health centre, today from 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.