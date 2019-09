Vilhena Pharmacy, 3, St Anne Street, Floriana (2124 4114);

Vivien Pharmacy, Patri Magri Street, Marsa (2122 1701);

Lantern Pharmacy, 46, Regional Road, Santa Venera (2144 4648);

Remedies Pharmacy, Tumas Fenech Street, Birkirkara (2144 1589);

Deby’s Pharmacy, 1, Quarries Square, Msida (2122 7920);

Medical Plaza Dispensing Chemists, Cass-i-Mall Buildings, Vjal ir-Rihan, San Ġwann (2137 2195);

Mrabat Pharmacy, 5, Mrabat Street, Sliema (2131 3535);

St Joseph Pharmacy, 172, Main Street, Lija (2141 4051);

St Louis Pharmacy, Calì Street, Mosta (2143 2802);

Parkes Pharmacy, 582, St Paul Street, St Paul’s Bay (2157 1764);

Theresa Jo Pharmacy, 3A, Xintill Street, Tarxien (2167 2703);

Milia’s Pharmacy, 73, Cottonera Road, Vittoriosa (2760 0126);

St James Pharmacy, Misrah San Gakbu, Żabbar (2166 6194);

Green Cross Pharmacy, 31, Gregorio Bonnici Square, Żejtun (2169 3723);

Safi Pharmacy, St John Street c/w Bieb il-Ġarra Street, Safi (2164 9552);

Santa Marija Pharmacy, 40, Bird Street, Żebbuġ (2146 5346);

Anici Pharmacy, Block A, Town Centre HOS, Mtarfa (2145 2833);

Abela’s Pharmacy, 42, G.P.F. Agius De Soldanis Street, Victoria (2155 6170);

Lauretana Pharmacy, 36, Mġarr Road, Għajnsielem (2156 3017).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are always open. Gżira health centre is also open from 8am to 5pm.

Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be on Saqqajja Square, Rabat, and at Xewkija health centre today from 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.