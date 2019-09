Royal Pharmacy, 271, Republic Street, Valletta;

Trinity Pharmacy, 32, Marsa Road, Marsa (2123 5595);

Anici Pharmacy, Anici Street, Qormi (2148 7162);

Marrit Pharmacy, 1st May Street, Fleur-de-Lys (2148 8613);

Remedies Pharmacy, Marina Court, 49A, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex (2134 1649);

J.V.’s Pharmacy, Swieqi Valley, Swieqi (2137 1062);

Drugshop Dispensary, De La Cruz Avenue, Qormi (2144 3221);

M4 Pharmacy, Railway Street, Attard (2143 6531);

Naxxar Pharmacy, 21st September Avenue, Naxxar (2141 1438);

St Simon Pharmacy, 8, Islet Promenade, Buġibba (2157 1649);

Distinction Pharmacy, 32, Antoine De Paule Square, Paola (2169 3412);

Victory Pharmacy, 32, Victory Street, Senglea (2180 1698);

Cilia’s Pharmacy, 303, Żabbar Road, Fgura (2180 1962);

Medicaid Pharmacy, 62, Tower Avenue, Gudja (2167 6294);

Kirkop Pharmacy, 9, Parish Street, Kirkop (2168 2028);

De Rohan Pharmacy 24, St Anthony Street, Żebbuġ (2146 4128);

Santa Marija Pharmacy, Frenċ Abela Square, Dingli (2145 2447);

Azzopardi Pharmacy, Capuchins Street, Victoria (2156 3233);

Vella Pharmacy, 15, 13th December Street, Nadur (2156 6431).

Airport pharmacy: Open from 8am to 10pm.

Emergency dentist: Sundays 8.30 to 11.30am, call 9906 1800.

Emergencies: Mosta, Paola and Floriana health centres are always open. Gżira health centre is also open from 8am to 5pm.

Patients must present their ID card.

Blood donation: The mobile blood unit will be next to Żabbar parish church and at Xewkija health centre, today from 8.30am to 1pm. For details call 7930 7307, 2206 6209.