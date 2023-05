The sun may be a fiery ball millions of kilometres away from us – but its benefits are very near. Sunshine helps our body regulate its melatonin levels – a hormone that is critical for a good night’s sleep. The same hormone – melatonin – helps us reduce stress, which explains why we feel better after a bit of exercise in the sun.

Sunlight also induces the production of vitamin D – which maintains strong bones. Vitamin D is also critical to our immune system. Moreover, soaking in the sun – within limits and not in the afternoon – leaves a smile on our face.

Which explains why those living in gloomy climates are already packing their bags and eyeing the map to find the sunniest cities in Europe and beyond. And to help prospective travelers do that, online casino site Betway has conducted a study to determine which cities in the world have the best climate.

The study was based on the analysis of a number of elements, including: average hours of daylight per year; sunniest month of the year; average temperature in each city; the number of beaches in each city; average annual precipitation; wind speed; and most popular landmarks in each city.

Following this detailed analysis, Barcelona came out on top as the sunniest city in Europe, with an overall score of 55.4 out of 70. In second place came Rio de Janeiro while in third place came another Brazilian city, São Paulo, with a score of 54.1 out of 70.

Yet each city has different qualities. For instance, São Paulo has the most daylight hours, with an average of 12 hours and 23 minutes. And that is perfect, as the city offers plenty of sights and sounds to enjoy in the daylight. Rio de Janeiro wasn’t far off, with 12 hours and 22 minutes of daylight hours, while Brasilia has 12 hours and 16 minutes.

Being the sunniest city – or having the most daylight hours – doesn’t necessarily translate into high temperatures. In fact, the highest average temperature can be found in Mérida, Mexico, which gets a sizzling score of 10 out of 10, thanks to its scorching average temperature of 26.5°C. And what’s better than enjoying the sun while exploring Mérida’s rich Mayan and colonial history.

Another Mexican city – Cancún – had the second best score in the highest average temperature standings, with Salvador, in Brazil, securing third place with an average temperature of 25.6°C.

The hottest destination in Europe, with an average temperature of 18.8°C, is Seville, the capital of Andalusia renowned for its beautiful architecture.

Of course, a beautifully hot climate needs a companion – and the perfect companion to heat is the beach. So which cities have most beaches?

Salvador, in Brazil, has the most beaches, with a staggering 160. The city’s tropical coastline borders the Atlantic Ocean and boasts stunning sandy beaches such as Porto da Barra Beach, Praia do Rio Vermelho and Flamengo Beach. Rio de Janeiro – whose famous beaches such as Copacabana and Ipanema conjure up images of frilly drinks, beautiful people and plenty of dancing – came in second place, with 68 beaches in total. Europe came in third place with Nice, France, which has 31 beaches, including La Réserve, Coco Beach and Villefranche-sur-mer.

So as spring sizzles into summer, pack your bags (and swimming apparel), have a look at Betway’s study and buy a ticket to the hottest destinations.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/.

São Paulo has the most daylight hours, with an average of 12 hours and 23 minutes. Photo: Shutterstock

Des endroits ensoleillés

Quelles sont les villes les plus ensoleillées d’Europe et d’ailleurs ?

Le soleil a beau être une boule de feu à des millions de kilomètres de nous, ses bienfaits, eux, sont très proches. Le soleil aide notre corps à réguler ses niveaux de mélatonine, une hormone essentielle pour un bon sommeil. Cette même hormone, la mélatonine, nous aide à réduire le stress, ce qui explique le fait qu'on se sente mieux après un peu d’exercice au soleil.

Le soleil entraîne également la production de vitamine D, qui permet de maintenir les os solides. La vitamine D est également essentielle à notre système immunitaire. De plus, les bains de soleil, dans les limites du raisonnable et pas en pleine après-midi, donnent le sourire.

Tout cela explique pourquoi ceux qui vivent dans des climats maussades font d’ores et déjà leurs valises et regardent la carte pour trouver les villes les plus ensoleillées d'Europe et d'ailleurs. Et pour aider les voyageurs potentiels dans cette quête, le site de casino en ligne Betway a mené une étude pour déterminer quelles villes du monde offrent le meilleur climat.

L’étude était basée sur l’analyse d’un certain nombre d’éléments, parmi lesquels : la moyenne d’heures de lumière par an, le mois le plus ensoleillé de l’année, la température moyenne dans chaque ville, le nombre de plages dans chaque ville, les précipitations annuelles moyennes, la vitesse du vent et les lieux les plus populaires dans chaque ville.

Conformément à cette analyse détaillée, Barcelone s'est classée première ville la plus ensoleillée d’Europe, avec un score total de 55,4 sur 70. En deuxième place, on trouve Rio de Janeiro tandis que, à la troisième place, on trouve une autre ville brésilienne, São Paulo, avec un score de 54,1 sur 70.

Cependant, chaque ville présente des qualités différentes. Par exemple, São Paulo compte le plus grand nombre d’heures de clarté, avec une moyenne de 12 heures et 23 minutes. Et c'est parfait, car la ville offre un riche spectacle visuel et sonore à apprécier à la lumière du jour. Cependant, Rio de Janeiro n’est pas loin derrière, avec 12 heures et 22 minutes d’heures de lumière, tandis que Brasilia compte 12 heures et 16 minutes.

Mais être la ville la plus ensoleillée ou comptant le plus d’heures de clarté ne rime pas nécessairement avec des températures élevées. En effet, on trouve la température moyenne la plus élevée à Mérida, au Mexique, qui obtient l’incroyable score de 10 sur 10 grâce à sa température moyenne caniculaire de 26,5 °C. Et quoi de mieux que de profiter du soleil tout en découvrant la riche histoire maya et coloniale de Mérida.

Une autre ville mexicaine, Cancún, obtient le deuxième meilleur score au classement des températures moyennes les plus élevées, Salvador, au Brésil, se classe troisième avec une température moyenne de 25,6 °C.

La destination la plus chaude d’Europe, avec une température moyenne de 18,8 °C, est Séville, la capitale de l’Andalousie, renommée pour sa magnifique architecture.

Mais bien évidemment, un climat magnifiquement chaud ne suffit pas en soi, et la plage est la meilleure chose qui puisse accompagner la chaleur. Mais alors quelles sont les villes ayant le plus de plages ?

Salvador, au Brésil, compte le plus de plages, qui sont au nombre impressionnant de 160. Le littoral tropical de la ville borde l'océan Atlantique et vante de superbes plages de sable telles que Porto da Barra Beach, Praia do Rio Vermelho et Flamengo Beach. Rio de Janeiro, dont les célèbres plages, comme Copacabana et Ipanema, évoquent des images de cocktails ensoleillés et la fête, arrive deuxième au classement, avec 68 plages au total. L’Europe arrive à la troisième place avec Nice, qui compte 31 plages, incluant La Réserve, Coco Beach et Villefranche-sur-Mer.

Alors tandis que le printemps se transforme en été, faites vos valises, préparez votre maillot de bain, et jetez un œil à l'étude de Betway, puis achetez un billet pour les destinations les plus chaudes.

Avis de non-responsabilité : Jouez de manière responsable. Les joueurs doivent avoir plus de 18 ans. Pour toute aide, rendez-vous sur le site https://www.gamcare.org.uk/.