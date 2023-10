Card games are a great way to spend time with family and friends in a relaxed and casual atmosphere.

Especially if you own a customised deck of cards, it's a wonderful opportunity to appreciate the artwork and graphic design of a beautiful card game.

Our choice for playing Solitaire:

Free online game version for any computer (online or offline): Solitaire Online Best Solitaire app for Android (free): Solitaire Grand Best Solitaire app for iPhone (free): Solitaire Play

But what if no one's around, or if you just want to pass the time alone? This is where Solitaire card games come into play. Especially during times of quarantine, Solitaire card games are a great pastime, whether on screen or with a physical deck of cards.

We all have moments when we're alone and need something to entertain us, and Solitaire card games can provide hours of gameplay. They cater to all kinds of moments, some relying purely on luck, while many excellent ones demand genuine skill and can be incredibly rewarding challenges.

There are many reasons to enjoy playing Solitaire with a traditional deck of cards, especially because they are so easy to play, for instance, on a good online website where you can play for free in your web browser. This makes them easier to learn and play than ever before.

Especially given the incredible variety of Solitaire card games out there, you can explore a wide range of different games at your leisure. Solitaire card games are a great pastime, and you can play for as long or as short as you like.

And they can be as relaxing or as challenging as you want them to be. Either way, they are incredibly satisfying and even quite addictive. So let's learn a thing or two more about them and whet your appetite to try them out yourself!

When did Solitaire games begin?

It turns out playing Solitaire games with a standard deck of playing cards places us in a lovely tradition with a long history - long before they ever made it to your PC - people have been enjoying them for over two hundred years. Their origin likely lies in Germany, where they are mentioned as early as the late 18th century.

But their popularity flourished especially in France in the early 19th century, and some of the best Solitaire games were developed during this time. This French influence is also why Solitaire is alternatively known as "Patience," along with other common terms for Solitaire such as "Tableau."

From France, the game eventually spread to English-speaking countries, similar to centuries before when playing cards themselves did, and eventually, Solitaire card games became a popular international phenomenon enjoyed worldwide. Even Napoleon is said to have spent many hours playing Solitaire while in exile on St. Helena.

When you play a Solitaire card game today, you're engaging in an activity that many generations before you have enjoyed, and many of the great Solitaire card games out there are tried-and-true classics.

However, although Solitaire card games have been around for a long time, the development of personal computers was a real catalyst for their popularization among modern audiences. Microsoft Windows has long shipped with a Solitaire game with its operating systems, much to the relief of bored salespeople and office workers worldwide. This single-handedly made Solitaire one of the most popular activities on computers globally. Since the release of Windows 3.0 in 1990, Klondike Solitaire has been a staple on most PCs, providing billions of people around the world with hours of gameplay over three decades.

Countless people still use it for their quick five-minute solution, which of course can be repeated many times! Today, Microsoft's Solitaire package includes games like Spider, Freecell, Pyramid, and TriPeaks, which are the most well-known forms of the game for the average person.

In addition to computer software, there are now many websites where you can play a variety of Solitaire games online. Personally, I've used Solitaired.com, which offers more than 250 different Solitaire games and allows you to play completely free, without ads and without signing up.

Digital applications like these make it faster and easier to play Solitaire, without all the hassle of setting up, shuffling, dealing, and moving columns of cards. Not only do they simplify the accounting elements of the game, but they also enable variants of the game that would be personally difficult to play, such as Spider with one suit, which uses multiple sets of the same suit.

The digital revolution has given Solitaire card games an unprecedented boost, and even people who don't own a physical deck of cards can spend countless hours with the various forms of these classic games. The computer age has given the time-honored Solitaire card games new energy and new possibilities, and there has never been a better time to discover what these games have to offer.

How do Solitaire games work?

There are incredibly many different Solitaire games, and they form a huge family of games in themselves. But many of them follow a similar pattern. Generally, it involves laying out cards on a tableau or layout with the aim of getting them onto the foundation, where you build the individual suits in sequence from Ace to King. This is done by revealing face-down cards from the stockpile and by forming and moving card sequences within the tableau, matching in rank, suit, or colour. That's Solitaire in a nutshell. But these games have their own unique terminology, and it's best understood when explaining how a typical game works, so let's delve a bit more into the details.

First, you create an initial row of cards by dealing them out in an initial tableau, following the rules of the specific game. In some games, all cards are laid out face up on the tableau, creating an open game. In a closed game, some cards are dealt face down, so you start the game with incomplete information. These cards are only uncovered when the cards blocking them have been moved, allowing them to be revealed or moved. Revealed cards are usually placed in an overlapping arrangement or cascade so you can see their indices and plan accordingly. Depending on the game, the arrangement can be in overlapping rows or overlapping columns.

Your primary goal is to move cards onto the foundations, which in most Solitaire games must begin with an Ace. Once you have placed an Ace, you can build on this foundation by placing more cards of the same suit in the correct sequence. Your ultimate aim is to successfully build all cards onto these foundations. In Solitaire card games, the standard order is from Ace as the lowest card to King as the highest card. Typically, you can only build from Ace to King, but some variations allow altering the sequence so that an Ace can be followed by a King, known as "wrapping around the corner."

To achieve the goal of playing all cards to the foundation, you need to manipulate the cards in the tableau to access the necessary cards and uncover face-down cards. This is done by moving open cards either individually or in columns from different areas of the tableau, provided these cards can be freely moved and are not blocked by other cards on top. Building cards in this manner is usually done in ascending or descending order and is a key element of good gameplay. If the goal is to build cards in ascending order to the foundations, the tableau cards can be built in descending order, often in alternating colours. If you create a gap in the tableau by removing all cards from a stack there, you can strategically use this space to manipulate the tableau to your advantage by starting a new column of cards there.

At the beginning of the game, the entire stack is not dealt, and the remaining cards are considered the stock, which you bring into play by dealing them face up onto a separate pile called the waste (sometimes also referred to as the talon, although this term is often confusingly used for the stock in modern usage). These are often dealt one at a time, but in some games, such as the extremely popular Klondike, there are also variations where three cards are dealt at once. In some variations, you can only go through the stock once, while in other Solitaire games, a specific or even unlimited number of repetitions is possible.

Not all Solitaire games can be successfully completed, but that's not necessarily the player's fault. Sometimes, a random deal is theoretically unsolvable, and part of the challenge and fun of Solitaire is figuring out whether the hand you've been dealt can be won or not. But you can't simply blame the deal because through poor decisions, you can lose a game where optimal play could have yielded a much better result. You'll definitely learn to improve your game, and strategic decisions are usually rewarded!

Resources for playing Solitaire

How to learn it

Most Solitaire card games are easy to learn, and you can find numerous sites on the internet with comprehensive lists of different Solitaire card games and their respective rules. A good starting point is always Wikipedia, where there is a page listing the most popular games. Many websites have been set up by Solitaire enthusiasts. Some of them have developed software that allows you to play the game on your mobile device or computer. These software programs usually go far beyond the two or three versions provided by Microsoft Windows, offering you a hundred or more different ways to play. Many of these programs also serve as a resource, like the BVS Solitaire Collection. In addition to the software they've developed for Windows, Mac, and iOS, they also provide comprehensive rules. The Solitaire Spielregeln (Solitaire Game Rules) page helps you learn Klondike, the most well-known Solitaire game, and introduces some variations.

In the past, you could only learn Solitaire by being lucky enough to have someone personally teach you or by wading through a stack of written words in a book. I remember trying the latter method as a teenager and often frustratingly giving up as I attempted to grasp the meaning of the words and transform them into an arrangement of cards on the table as part of an unsuccessful attempt to understand the rules. Nowadays, it's much easier to learn Solitaire by simply playing it with a digital implementation that automatically enforces the rules and teaches you how to play. This makes it much more realistic to try out new forms of Solitaire, and I recommend this as the best way to learn and enjoy the game.

Where to play

There are several websites that offer Solitaire card games, allowing you to play directly from your web browser for free. My personal favorite website is Solitaired, which I highly recommend. It offers over 250 different Solitaire variants, is ad-free, and the gameplay is simple and straightforward. Other recommended websites include World Of Solitaire, Classic Solitaire, and Solitaire Network, which also offer a large number of different Solitaire games, provide rules for each game, and allow free online play.

If you want to explore the wonderful world of Solitaire games beyond Microsoft's limited offering, another alternative is to purchase specialized software for your computer or mobile device. Recommended commercial options for Windows include BVS Solitaire Collection, SolSuite 2020, and Pretty Good Solitaire. Although the Python Solitaire Game Collection doesn't have as sophisticated graphics, it is entirely free, offers an extensive collection of games, and also has a free Android app.

There are many free apps available for iPad and iPhone, but these are usually supported by ads, which can become a bit annoying. From the free apps, I've had good experiences with Solebon Solitaire (Solebon), Solitaire City (Digital Smoke), Full Deck Solitaire (GRL Games), Solitaire Suite (Rikki Games), and 250+ Solitaires (Alxanosoft), all of which offer a very good selection of popular Solitaire games. The commercially produced applications usually offer more games or sophisticated features, and I recommend the following as the better ones: BVS Solitaire Collection (BVS Development), Solebon Pro (Solebon), Pretty Good Solitaire (Thomas Warfield), Solitaire Forever II (Solitaire Forever), and Hardwood Solitaire IV (Silver Creek Entertainment). If you're looking for a smaller collection of favorite games to start with, try Solitaire Till Dawn (Semicolon) or Solitaire Deluxe 2 (Mobile Deluxe), both of which offer about a dozen popular games for free.

If you're familiar with the rules of a specific Solitaire game that you really enjoy, you can, of course, use your favorite deck of cards! Although there are miniature decks available for this purpose, I think you'll have the most enjoyment playing with an attractive full-sized deck. You'll often need a decent amount of space to work, and I highly recommend playing with a high-quality deck of cards to make shuffling and dealing more pleasant both practically and aesthetically. If you need suggestions for a modern, high-quality deck of cards, I recommend checking out the selection of Theory11 decks at PCD here.

What to play

It's essential to realize that not all Solitaire games are like the classic ones you know from Microsoft Windows, such as Klondike and Spider. You should make an effort to explore the diverse range of Solitaire games, and even if you think you don't like Solitaire card games, it might just be that you haven't enjoyed one or another form of the game you've tried so far. To help you get started on your search, here's a list of the most popular Solitaire games, categorized by type:

Adding & Pairing: Golf, Monte Carlo, Pyramid, TriPeaks

Golf, Monte Carlo, Pyramid, TriPeaks Builders: Baker's Dozen, Beleaguered Castle, Canfield, Forty Thieves, Freecell, Klondike, La Belle Lucie (Lovely Lucy), Scorpion, Spider, Yukon

Baker's Dozen, Beleaguered Castle, Canfield, Forty Thieves, Freecell, Klondike, La Belle Lucie (Lovely Lucy), Scorpion, Spider, Yukon Non-Builders: Accordion, Aces Up, Calculation, Clock Patience, Cribbage Solitaire, Gaps (Montana), Grandfather's Clock

Accordion, Aces Up, Calculation, Clock Patience, Cribbage Solitaire, Gaps (Montana), Grandfather's Clock Others: Miss Milligan, Osmosis, Sir Tommy, Sultan (Emperor), Windmill

I can also highly recommend Bowling Solitaire by the brilliant game designer Sid Sackson. It's entirely different from all the other Solitaire games mentioned but incredibly thematic and clever.

Recommendation

So, what are you waiting for? There has never been a better time to discover the fun and variety of Solitaire card games, especially with the help of a digital assistant that can teach you various games and handle the bookkeeping and management of the game for you. And most importantly, if you find yourself stuck at home due to quarantine or other restrictions, this could be just the thing to keep you busy and entertained.

So, fire up that Solitaire software or website, or grab a deck of cards, and spend a few minutes engaging in a satisfying challenge!

Solitär Spielen: Was sie über Solitaire-kartenspiele wissen sollten

Ich liebe Spiele. Und ich liebe Kartenspiele. Es wird Sie also nicht überraschen, dass ich auch gerne traditionelle Kartenspiele spiele. Sie sind eine tolle Möglichkeit, Zeit mit Familie und Freunden in einer entspannten und lockeren Atmosphäre zu verbringen.

Solitaire

Vor allem, wenn man ein individuelles Kartenspiel besitzt, ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich gleichzeitig an den Kunstwerken und dem grafischen Design eines schönen Kartenspiels zu erfreuen.

Die Wahl unserer Redaktion für Solitär Spielen:

1) Kostenlose Online-Spielversion für jeden Computer (online oder offline): Solitär Online

2) Beste Solitär Anwendung für Android (kostenlos): Solitär Groß

3) Beste Solitär Anwendung für das iPhone (kostenlos): Solitär Spielen

Aber was ist, wenn niemand in der Nähe ist, oder wenn Sie sich allein die Zeit vertreiben wollen? Hier kommen Solitär-Kartenspiele zum Einsatz. Vor allem in Zeiten der Quarantäne sind Solitär-Kartenspiele eine großartige Freizeitbeschäftigung, ob am Bildschirm oder mit einem echten Kartenspiel.

Wir alle haben Momente, in denen wir allein sind und etwas brauchen, um uns zu unterhalten, und Solitär-Kartenspiele können für stundenlangen Spielspaß sorgen. Und sie bieten etwas für alle Arten von Momenten, wobei es bei einigen auf reines Glück ankommt, während viele ausgezeichnete Spiele echtes Können erfordern und eine sehr lohnende Herausforderung sein können.

Es gibt noch viele andere Gründe, sich an Solitär spielen mit einem traditionellen Kartenspiel zu erfreuen, vor allem, weil sie so einfach zu spielen sind, z. B. auf einer guten Online-Website, wo man sie kostenlos in seinem Webbrowser spielen kann. Dadurch sind sie leichter zu erlernen und zu spielen als je zuvor.

Vor allem angesichts der unglaublichen Vielfalt an Solitär-Kartenspielen, die es gibt, können Sie so in aller Ruhe ein breites Spektrum an verschiedenen Spielen erkunden. Solitaire-Kartenspiele sind ein großartiger Zeitvertreib, und Sie können so lange oder so kurz spielen, wie Sie möchten.

Und sie können so entspannend oder herausfordernd sein, wie Sie möchten. Auf jeden Fall sind sie unglaublich befriedigend und machen sogar ziemlich süchtig. Lernen wir also ein oder zwei Dinge mehr über sie und machen wir Ihnen Appetit darauf, sie selbst auszuprobieren!

Wann haben Solitär-Spiele begonnen?

Es stellt sich heraus, dass das Spielen von Solitaire-Spielen mit einem traditionellen Spielkartensatz uns in eine schöne Tradition mit einer langen Geschichte stellt - lange bevor sie jemals auf Ihren PC kamen - denn die Menschen haben sie schon seit über zweihundert Jahren genossen. Ihr Ursprung liegt wahrscheinlich in Deutschland, wo sie bereits im späten 18. Jahrhundert erwähnt werden.

Aber ihre Beliebtheit blühte vor allem in Frankreich im frühen 19. Jahrhundert auf, und zu dieser Zeit wurden einige der besten Solitär-Spiele entwickelt. Auf diese französischen Wurzeln geht auch der alternative Name "Patience" zurück, zusammen mit anderen gebräuchlichen Begriffen für Solitaire wie "Tableau".

Von Frankreich aus verbreitete sich das Spiel schließlich in den englischsprachigen Ländern, ähnlich wie Jahrhunderte zuvor die Spielkarten selbst, und schließlich wurden Solitärkartenspiele zu einem beliebten internationalen Phänomen, das auf der ganzen Welt beliebt war. Sogar Napoleon soll im Exil auf St. Helena viele Stunden mit Solitärspielen verbracht haben.

Wenn du heute ein Solitär-Kartenspiel spielst, nimmst du an einer Aktivität teil, die schon viele Generationen vor dir genossen haben, und viele der großartigen Solitär-Kartenspiele, die es gibt, sind erprobte und bewährte Klassiker.

Aber obwohl es Solitär-Kartenspiele schon lange gibt, war die Entwicklung des Personal Computers ein echter Katalysator für ihre Popularisierung beim modernen Publikum. Microsoft Windows hat lange Zeit ein Solitaire-Spiel mit seinen Betriebssystemen ausgeliefert, sehr zur Erleichterung gelangweilter Verkäufer und Büroangestellter auf der ganzen Welt. Dadurch wurde Solitaire im Alleingang zu einer der weltweit beliebtesten Aktivitäten am Computer. Seit der Veröffentlichung von Windows 3.0 im Jahr 1990 ist Klondike Solitaire ein fester Bestandteil der meisten PCs und hat Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt drei Jahrzehnte lang stundenlangen Spielspaß beschert.

Unzählige Menschen nutzen es immer noch für ihre schnelle Fünf-Minuten-Lösung, die natürlich viele Male wiederholt werden kann! Heute umfasst das Solitaire-Paket von Microsoft die Spiele Spider, Freecell Spielen, Pyramid und TriPeaks, die für den Durchschnittsbürger die bekanntesten Formen des Spiels sind.

Neben Computersoftware gibt es heute auch viele Websites, auf denen man eine Vielzahl verschiedener Solitär-Spiele online spielen kann. Ich persönlich habe Solitaired.com genutzt, das mehr als 250 verschiedene Solitär-Spiele anbietet und auf dem man völlig kostenlos, ohne Werbung und ohne Anmeldung spielen kann.

Digitale Anwendungen wie diese ermöglichen es uns, Solitaire schneller und einfacher zu spielen, ohne den ganzen Aufwand des Aufbaus, des Mischens, des Austeilens und des Verschiebens von Kartenspalten. Sie vereinfachen nicht nur die buchhalterischen Elemente des Spiels, sondern ermöglichen auch Varianten des Spiels, die persönlich schwieriger zu spielen wären, wie z. B. Spider mit einer Farbe, bei dem mehrere Sätze derselben Farbe verwendet werden.

Die digitale Revolution hat dazu geführt, dass Solitär-Kartenspiele einen nie dagewesenen Aufschwung erleben, und selbst Menschen, die kein physisches Kartenspiel besitzen, können unzählige Stunden mit den verschiedenen Formen dieser klassischen Spiele verbringen. Das Computerzeitalter hat den traditionsreichen Solitär-Kartenspielen neue Energie und neue Möglichkeiten verliehen, und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um zu entdecken, was diese Spiele zu bieten haben.

Wie funktionieren Solitär Spiele?

Es gibt unglaublich viele verschiedene Solitaire-Spiele, und sie bilden eine riesige Familie von Spielen für sich. Aber viele von ihnen folgen einem ähnlichen Muster. In der Regel geht es darum, Karten auf einem Tableau oder Layout auszulegen, mit dem Ziel, sie auf das Fundament zu bringen, wo man die einzelnen Farben der Reihe nach von Ass bis König aufbaut. Dies geschieht mit Hilfe des Aufdeckens von nicht aufgedeckten Karten aus dem Vorrat und durch das Bilden und Verschieben von Kartenreihen innerhalb des Tableaus, die in Wert, Farbe oder Farbe übereinstimmen. Das ist kurz und bündig ein Solitaire-Spiel. Aber diese Spiele haben ihre eigene, einzigartige Terminologie, und die lässt sich am besten verstehen, wenn man erklärt, wie ein typisches Spiel funktioniert, also lassen Sie uns ein wenig mehr ins Detail gehen.

Zunächst erstellen Sie eine erste Reihe von Karten, indem Sie sie in einem anfänglichen Tableau ausgeben, wie es die Regeln des jeweiligen Spiels vorschreiben. Bei einigen Spielen werden alle Karten offen auf das Tableau gelegt, so dass ein offenes Spiel entsteht. Bei einem geschlossenen Spiel werden einige Karten verdeckt ausgeteilt, so dass Sie zu Beginn des Spiels unvollständige Informationen haben. Diese Karten werden erst aufgedeckt, wenn Karten, die sie blockieren, verschoben wurden, so dass sie aufgedeckt oder verschoben werden können. Aufgedeckte Karten werden in der Regel in einer überlappenden Anordnung oder Kaskade platziert, so dass Sie ihre Indizes sehen und entsprechend planen können. Je nach Spiel kann die Anordnung in überlappenden Reihen oder überlappenden Spalten erfolgen.

Ihr primäres Ziel ist es, Karten auf die Fundamente zu legen, die bei den meisten Solitaire-Spielen mit einem Ass beginnen müssen. Sobald Sie ein Ass platziert haben, können Sie dieses Fundament aufbauen, indem Sie weitere Karten dieser Farbe in der richtigen Reihenfolge platzieren. Ihr oberstes Ziel ist es, alle Karten erfolgreich auf diesen Grundsteinen aufzubauen. Bei Solitaire-Kartenspielen geht die Standardreihenfolge von Ass als niedrigster Karte bis zu König als höchster Karte. Normalerweise kann man nur von Ass bis König bauen, aber einige Varianten erlauben es, die Reihenfolge so zu verändern, dass ein Ass mit einem König fortgesetzt werden kann, was auch als Bauen um die Ecke bezeichnet wird.

Um das Ziel zu erreichen, alle Karten bis zum Fundament zu spielen, müssen Sie die Karten im Tableau manipulieren, um an die benötigten Karten zu gelangen und verdeckte Karten aufzudecken. Dies geschieht, indem man offene Karten entweder einzeln oder in Kolonnen aus verschiedenen Bereichen des Tableaus verschiebt, vorausgesetzt, diese Karten können frei bewegt werden und werden nicht durch andere darüber liegende Karten blockiert. Der Aufbau von Karten auf diese Weise erfolgt in der Regel in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge und ist ein Schlüsselelement eines guten Spielverlaufs. Wenn das Ziel darin besteht, Karten in aufsteigender Reihenfolge bis zu den Fundamenten aufzubauen, können die Karten im Tableau in absteigender Reihenfolge aufgebaut werden, oft in wechselnden Farben. Wenn Sie eine Lücke im Tableau schaffen, indem Sie dort alle Karten eines Stapels entfernen, können Sie diesen Platz strategisch nutzen, um das Tableau zu Ihrem Vorteil zu manipulieren, indem Sie dort eine neue Kartenreihe beginnen.

Oft wird zu Beginn des Spiels nicht der gesamte Stapel ausgeteilt, und die restlichen Karten werden als Vorrat betrachtet, den man ins Spiel bringt, indem man sie offen auf einen separaten Stapel namens Abfall (manchmal auch Talon genannt, obwohl dieser Begriff im modernen Sprachgebrauch verwirrenderweise oft stattdessen für den Vorrat verwendet wird) verteilt. Diese werden oft einzeln ausgeteilt, aber in einigen Spielen, wie z. B. dem äußerst beliebten Klondike, gibt es auch Varianten, bei denen drei Karten auf einmal ausgeteilt werden. Bei einigen Varianten kann man den Vorrat nur einmal durchgehen, während bei anderen Solitärspielen eine bestimmte oder sogar eine unbegrenzte Anzahl von Wiederholungen möglich ist.

Nicht alle Solitaire-Spiele können erfolgreich abgeschlossen werden, aber das ist nicht unbedingt die Schuld des Spielers. Manchmal ist ein zufälliges Blatt theoretisch unlösbar, und ein Teil der Herausforderung und des Spaßes von Solitaire besteht darin, herauszufinden, ob man mit dem Blatt, das man erhalten hat, einen Gewinn erzielen kann oder nicht. Aber man kann nicht einfach die Schuld auf das Blatt schieben, denn durch schlechte Entscheidungen kann man ein Spiel verlieren, in dem man mit optimalem Spiel ein viel besseres Ergebnis hätte erzielen können. Sie lernen auf jeden Fall, Ihr Spiel zu verbessern, und strategische Entscheidungen werden in der Regel belohnt!

Ressourcen zum Spielen von Solitär

Wie man es lernt

Die meisten Solitaire-Kartenspiele sind leicht zu erlernen, und Sie finden im Internet zahlreiche Seiten mit ausführlichen Listen der verschiedenen Solitaire-Kartenspiele und den jeweiligen Regeln. Ein guter Ausgangspunkt ist wie immer Wikipedia, wo es eine Seite mit einer Liste der beliebtesten Spiele gibt. Es gibt viele Websites, die von Solitär-Enthusiasten eingerichtet wurden. Einige von ihnen haben Software entwickelt, mit der Sie das Spiel auf Ihrem mobilen Gerät oder Ihrem Computer spielen können. Diese Softwareprogramme gehen in der Regel weit über die zwei oder drei Versionen hinaus, die Microsoft Windows zur Verfügung stellt, und bieten Ihnen hundert oder mehr verschiedene Spielmöglichkeiten. Viele dieser Programme dienen auch als Ressource, wie z. B. die BVS Solitaire Collection. Neben der Software, die sie für Windows, Mac und iOS entwickelt haben, enthalten sie auch umfassende Regeln. Die Seite Solitaire Spielregeln hilft Ihnen, Klondike, das bekannteste Solitärspiel, zu erlernen und stellt einige Varianten vor.

Früher konnte man Solitaire nur lernen, indem man das Glück hatte, es von einem Bekannten persönlich beigebracht zu bekommen, oder indem man sich durch einen Stapel geschriebener Worte in einem Buch wühlte. Ich erinnere mich daran, wie ich als Teenager die letztgenannte Methode ausprobierte und oft frustriert aufgab, als ich versuchte, den Sinn der Worte zu verstehen und sie in eine Anordnung von Karten auf dem Tisch zu verwandeln, als Teil eines erfolglosen Versuchs, die Regeln zu verstehen. Heutzutage ist es viel einfacher, das Solitärspiel zu erlernen, indem man es einfach mit einer digitalen Implementierung spielt, die die Regeln automatisch durchsetzt und einem beibringt, wie man spielt. Das macht es viel realistischer, neue Formen von Solitaire auszuprobieren, und ich empfehle dies als den besten Weg, um zu lernen und das Spiel zu genießen.

Wo kann man spielen?

Es gibt mehrere Websites, die Solitaire-Kartenspiele anbieten und es Ihnen ermöglichen, direkt von Ihrem Webbrowser aus kostenlos zu spielen. Meine persönliche Lieblingswebsite ist seit kurzem Solitaired, die ich nur empfehlen kann. Sie bietet über 250 verschiedene Solitär-Varianten, ist werbefrei und das Spielprinzip ist einfach und unkompliziert. Weitere empfehlenswerte Websites sind World Of Solitaire, Classic Solitaire und Solitaire Network, die ebenfalls eine große Anzahl verschiedener Solitär-Spiele anbieten, Regeln für jedes Spiel bereitstellen und kostenloses Online-Spielen ermöglichen.

Wenn Sie die wunderbare weite Welt der Solitaire-Spiele über das begrenzte Angebot von Microsoft hinaus erkunden möchten, ist eine weitere Alternative die Anschaffung einer speziellen Software für Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät. Zu den empfohlenen kommerziellen Optionen für Windows gehören BVS Solitaire Collection sowie SolSuite 2020 und Pretty Good Solitaire. Die Python Solitaire Game Collection hat zwar keine so ausgefeilte Grafik, aber sie ist völlig kostenlos, bietet eine umfangreiche Spielesammlung und eine ebenfalls kostenlose Android-App.

Es gibt viele kostenlose Apps für iPad und iPhone, aber diese werden in der Regel durch Werbung unterstützt, was ein wenig lästig werden kann. Von den kostenlosen Apps habe ich gute Erfahrungen mit Solebon Solitaire (Solebon), Solitaire City (Digital Smoke), Full Deck Solitaire (GRL Games), Solitaire Suite (Rikki Games) und 250+ Solitaires (Alxanosoft) gemacht, die alle eine sehr gute Auswahl der beliebtesten Solitär-Spiele bieten. Die kommerziell hergestellten Anwendungen bieten in der Regel mehr Spiele oder ausgefeilte Funktionen, und ich empfehle die folgenden als die besseren: BVS Solitaire Collection (BVS Development), Solebon Pro (Solebon), Pretty Good Solitaire (Thomas Warfield), Solitaire Forever II (Solitaire Forever) und Hardwood Solitaire IV (Silver Creek Entertainment). Wenn Sie für den Anfang eine kleinere Sammlung von Lieblingsspielen suchen, probieren Sie Solitaire Till Dawn (Semicolon) oder Solitaire Deluxe 2 (Mobile Deluxe), die beide etwa anderthalb Dutzend beliebte Spiele kostenlos anbieten.

Wenn Sie mit den Regeln eines bestimmten Solitär-Spiels vertraut sind, das Ihnen wirklich Spaß macht, können Sie natürlich auch Ihr Lieblingskartenspiel verwenden! Es gibt zwar auch Miniaturdecks für diesen Zweck, aber ich denke, dass Sie am meisten Freude haben werden, wenn Sie mit einem attraktiven Kartenspiel in Pokergroß spielen. Sie werden oft eine anständige Menge an Platz zum Arbeiten benötigen, und ich empfehle dringend, mit einem hochwertigen Spielkartensatz zu spielen, um das Mischen und Austeilen sowohl auf praktischer als auch auf ästhetischer Ebene angenehmer zu gestalten. Wenn Sie Vorschläge für ein modernes, qualitativ hochwertiges Kartenspiel benötigen, empfehle ich Ihnen, die Auswahl an Theory11-Decks bei PCD hier anzusehen.

Was man spielen sollte

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass nicht alle Solitaire-Spiele wie die aus Microsoft Windows bekannten Klassiker wie Klondike und Spider sind. Sie sollten sich bemühen, das vielfältige Angebot an Solitaire-Spielen zu erkunden, und selbst wenn Sie glauben, dass Sie Solitaire-Kartenspiele nicht mögen, könnte es nur daran liegen, dass Ihnen die eine oder andere Form des Spiels, die Sie bisher ausprobiert haben, nicht gefallen hat. Um Ihnen den Einstieg in Ihre Suche zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste der beliebtesten Solitär-Spiele, geordnet in verschiedenen Kategorien nach Typ:

Addieren & Paaren : Golf, Monte Carlo, Pyramide, TriPeaks

: Golf, Monte Carlo, Pyramide, TriPeaks Baumeister : Baker's Dozen, Beleaguered Castle, Canfield, Forty Thieves, Freecell, Klondike, La Belle Lucie (Lovely Lucy), Scorpion, Spider, Yukon

: Baker's Dozen, Beleaguered Castle, Canfield, Forty Thieves, Freecell, Klondike, La Belle Lucie (Lovely Lucy), Scorpion, Spider, Yukon Nicht-Bauherren : Akkordeon, Aces Up, Calculation, Clock Patience, Cribbage Solitaire, Gaps (Montana), Grandfather's Clock

: Akkordeon, Aces Up, Calculation, Clock Patience, Cribbage Solitaire, Gaps (Montana), Grandfather's Clock Andere: Miss Milligan, Osmosis, Sir Tommy, Sultan (Emperor), Windmill

Ich kann auch Bowling Solitaire von dem genialen Spieleentwickler Sid Sackson sehr empfehlen. Es ist völlig anders als alle anderen genannten Solitär-Spiele, aber ein unglaublich thematisches und cleveres Spiel.

Empfehlung

Worauf warten Sie also noch? Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um den Spaß und die Vielfalt von Solitaire-Kartenspielen zu entdecken, vor allem mit Hilfe eines digitalen Assistenten, der Ihnen verschiedene Spiele beibringen und die Buchhaltung und Verwaltung des Spiels für Sie übernehmen kann. Und vor allem, wenn Sie aufgrund von Quarantäne oder anderen Einschränkungen zu Hause festsitzen, könnte dies genau das Richtige sein, um Sie zu beschäftigen und zu unterhalten.

Werfen Sie also die Solitär-Software oder die Website an, oder holen Sie ein Kartenspiel heraus, und füllen Sie ein paar Minuten mit einer befriedigenden Herausforderung!

