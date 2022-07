Malta Public Transport is organising a special service to facilitate travel following the Classic Rock Anthems by the BBC Concert Orchestra and BBC Radio 2, being held in Floriana on July 9.

The special service will be as follows:

S10: Departures from Valletta Bay A2 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square – Għajn Dwieli – Isla Terminus – Bormla Pjazza Gavino Gulia – Bormla Xatt – Birgu Café Riche – Kapuċċini – Xgħajra Church – Xgħajra Xatt – Kalkara Ta’ Bighi – Kalkara Xatt

S20: Departures from Valletta Bay A3 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Gżira Rue D’Argens –Mrabat – San Ġwann Church – San Ġwann Ta’ Żwejt – Kappara – Kappara roundabaout (tal-gas) – Qroqq Skatepark – Msida

S30: Departures from Valletta Bay A4 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Qroqq Skatepark – Birkirkara By-Pass – Lija Roundabout – Iklin – Għargħur – Naxxar – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Burmarrad – Buġibba Pioneer Road – Buġibba Terminus

S40: Departures from Valletta Bay A6 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Valley Road B’Kara – Birkirkara Lija Roundabout – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Mġarr – Manikata – Għajn Tuffieħa

S41: Departures from Valletta Bay A5 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Qroqq Skatepark – Birkirkara By-Pass – Lija Roundabout – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Burmarrad – St Paul’s Bay – Xemxija – Mellieħa Village – Għadira Bay – Ċirkewwa

S50: Departures from Valletta Bay A7 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Ħamrun – Santa Venera – Mrieħel – Attard Warda Interchange – Ta’ Qali Interchange – Saqqajja – Rabat Interchange – Mtarfa – Rabat Vjal il-Ħaddiem – Dingli – Rabat Triq N. Saura

S60: Departures from Valletta Bay A8 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Ħamrun – Marsa P&R – Qormi San Sebastjan – Qormi Triq San Edwardu – Qormi Polyclinic – Mdina Road Qormi – Żebbug Terminus – Siġġiewi Center

S70: Departures from Valletta Bay A9 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata I-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – St. Vincent De Paul – Luqa – Kirkop – Safi – Vjal ix-Xarolla Żurrieq – Vjal il-Blue Grotto – Żurrieq – Qrendi – Mqabba

S80: Departures from Valletta Bay A10 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa P&R – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square – Tarxien – Santa Luċija – Bulebel – Żejtun Terminus – Bir-id-Deheb – Marsaxlokk (on demand) - Birżebbuġa – Halfar – Gudja - Għaxaq

S90: Departures from Valletta Bay A11 at 11.45pm - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square Fgura – Hompesch Gate – Żabbar Center – Marsaskala Triq Il-Qaliet – Marsaskala Terminus

N13: Departures from Valletta Bays A12-13 – operating according to the demand - Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Gżira Rue D’Argens – Gżira Triq Testaferrata – Sliema Ferries – Sliema Tower Road – Spinola – St Julians – Paceville – Pembroke P&R

Fares will be €2.50 with the Tallinja card or €3 if paid in cash or with a contactless card on-board the bus; two journeys when paying with the 12 Single Day Journeys card; €2.85 when paying with an Explore Flex Card. There will be no extra charge when using the Explore Card.