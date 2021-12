The 22 semi-finalists for the Malta Eurovision Song Contest have been announced by TVM, which will screen the show and the final.

The shows will be held in February. Sixteen songs qualify for the final, and the winner represents Malta at the Eurovision Song Contest in Torino in May.

The songs, singers, writer and composers are the following:

Song Singer Writer Composer

A lover’s heart Nicole Hammett Joe Julian Farrugia Cyprian Cassar

Aphrodisiac Jessica Grech Gerard James Borg Philip Vella

Army Janice Mangion Emil Calleja Bayliss Cyprian Cassar / Mark Scicluna

Boy Denise Mercieca Aidan Cassar Aidan Cassar

Come around Matt BLXCK Matt BLXCK Matt BLXCK / David Grech

Electric Indigo Baklava Ft Nicole Gerard James Borg Philip Vella

Heaven Sarah Bonnici Aidan Cassar Aidan Cassar

Hey Little Richard Micallef Richard Micallef Richard Micallef

How special you are Norbert Bondin Shaun Farrugia/ ShaunFarrugia/

Norbert Bondin Norbert Bondin/

Peter Borg Peter Borg

II Derrick Schembri Emil Calleja Bayliss Cyprian Cassar

Into The Fire Nicole Azzopardi Peter Boström / Peter Boström / Nektarios Tyrakis / Jonsson / Marika LindÄ— Marika LindÄ— Dimitri Stassos

Kaleidoscope Jessica Muscat Gerard James Borg Philip Vella

Look what you’ve Miriana Conte Matthew Mercieca Cyprian Cassar done now

Out Of Sight Emma Muscat Antonio Caputo Antonio Caputo Emma Muscat Emma Muscat Gabriel Rossi Gabriel Rossi Lorenzi Santarelli Lorenzi Santarelli Marco Salvaderi Marco Salvaderi

Over You Raquel Galdes Briffa Aidan Cassar Aidan Cassar

Revelacion Jade Vella Aidan Cassar Aidan Cassar

Rise Francesca Sciberras Etienne Micallef Mark Scicluna

Ritmu Aidan Cassar Aidan Cassar Aidan Cassar

Serenity Mark-Anthony Bartolo MA Bartolo MA Bartolo

Shame Enya Magri Jody Magri Cyprian Cassar

We came for love Malcolm Pisani Matthew Mercieca Gaspare Incatasciato

White Doves Rachell Lowell Emil Calleja Bayliss Ylva Persson

Richard Micallef represented Malta in the Eurovision Song Contest in 2014 with the group Firelight. Jessica Muscat represented San Marino in 2018.

Emma Muscat is remembered for her participation in Italy's Amici di Maria de Filippi and has released several songs in Italy. She performed in this year's Christmas Eve Concert at the Vatican.

Nicole Azzopardi took part in the Junior Eurovision Song Contest in 2010.