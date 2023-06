July 1 is a red-letter day – or rather, a yellow-letter day as the Tour de France, with its trademark yellow shirt, will depart from Bilbao, Spain and, over 21 stages, will delight crowds and fans until the cyclists, tired but fuelled by legend and determination, reach the final stage at Champs-Élysées, Paris on July 23.

The Tour de France is one of the three foremost races in cycling – with the other two being the Giro d’Italia and the Vuelta a España. Yet it is considered to be the most difficult – and therefore the most prestigious. Attracting the world’s best cyclists, it sees tough racing, set against the backdrop of the beautiful and ever-changing French countryside. Thousands gather by the roadside – and thousands more in front of their television screens – to watch the cyclists battle time-trial racing and climbing, across a varied landscape which challenges the athletes with fast flats and challenging climbing.

The varied landscape is the biggest challenge and makes the Tour one of the supreme tests of athletic endurance – and it is rare for cyclists to fare well in both time trials and climbing. Those who do are usually the winners – and wear the legendary yellow jersey, or maillot jaune. It is this tough terrain that has created legends – and among them are the four riders who have won the Tour de France five times: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault and Miguel Indurain.

The legendary race has humble beginnings. It was established by journalist and cyclist Henri Desgrange, whose aim was to boost the circulation of his newspaper, the French sports paper L’Auto – which since then has been renamed L’Equipe.

Desgrance thought that a tough new endurance race with stages around the country would capture the public’s attention and boost newspaper sales. And it did. Since then, the Tour de France has been raced continuously, except during the World Wars. The yellow jersey was introduced in 1919 to reward the cyclist who has the lowest cumulative time for the race at the end of each day – yellow being the colour of paper on which L’Auto was printed.

This year’s Tour, which marks the 110th edition, will start on July 1 – with 22 teams, including all 18 UCI World Teams and four UCI Pro Teams, starting the race in Basque country, in Bilbao, Spain. This is cycling heartland – as the Basque Country has a rich cycling tradition and keen supporters. Also, for the first time in years, the Tour will start with a full stage, rather than a time trial – and that makes the start particularly difficult. Not to mention that the first stage has five climbs, including one, the Cote de Pike, which is just 10 kilometres away from the finish.

The Tour will then go through various stages, including Mont-de-Marsan to Bordeaux, Saint-Leonard-de-Noblat to Puy de Dome, Saint-Gervais Mont-Blanc to Courchevel, and the final stage, from Saint-Quentin-en-Yvelines to the Champs-Élysées.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/.

La plus grande course sur deux roues

Le Tour de France est une performance alliant force, endurance et volonté

Le 1er juillet est un jour mémorable, sous le signe de la couleur jaune, car le Tour de France, caractérisé par son maillot jaune emblématique, partira de Bilbao, en Espagne, et, au cours de 21 étapes, ravira les foules et les fans jusqu'à ce que les cyclistes, fatigués mais poussés par le mythe et la détermination, atteignent l'étape finale sur les Champs-Élysées, à Paris, le 23 juillet.

Dans un sport aussi rythmé que le cyclisme, tout peut arriver, et les écarts entre les cyclistes au top du classement sont infimes. Cela signifie donc, pour ceux qui veulent ajouter un peu de piment au Tour de France, que les meilleures décisions sont celles prises en connaissance de cause. Il est donc préférable de connaître les meilleures cotes et de se renseigner et obtenir des conseils sur le Tour de France, puis profiter de l’apogée du cyclisme sur route.

Le Tour de France est l’une des trois courses cyclistes les plus importantes, les deux autres étant le Giro d’Italia et la Vuelta a España. Il est cependant considéré comme la course la plus difficile, mais également la plus prestigieuse. Attirant les meilleurs cyclistes du monde, il donne lieu à des courses acharnées, en offrant en arrière-plan une vue sur la magnifique campagne française, en constante évolution. Des milliers de personnes se rassemblent sur les bords de route, d'autres milliers devant leur écran de télévision, pour regarder les cyclistes s'affronter lors de courses contre la montre et d’ascensions, ce dans un paysage varié qui met au défi les athlètes avec des plats rapides et des montées difficiles.

Le paysage varié est en effet le plus grand défi et fait de cette course l'un des tests suprêmes de l'endurance athlétique, et il est rare que les cyclistes réussissent à la fois le contre-la-montre et l'ascension. Ceux qui réussissent sont généralement les gagnants et portent le légendaire maillot jaune. Mais c'est ce terrain difficile qui a fait naître des légendes, parmi lesquelles quatre coureurs ayant remporté le Tour de France à cinq reprises : Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

Mais la course légendaire connaît des débuts modestes. Elle a été créée par le journaliste et cycliste Henri Desgrange, qui avait pour but d’augmenter la diffusion de son journal, le magazine sportif français L’Auto, qui a depuis été rebaptisé L’Équipe.

Desgrance pensait qu'une nouvelle course d'endurance difficile, avec des étapes dans tout le pays, attirerait l'attention du public et augmenterait les ventes de son journal. Ce fut le cas. Et depuis, le Tour de France a toujours été disputé, sauf pendant les guerres mondiales. Le maillot jaune a été introduit en 1919 pour récompenser le cycliste ayant réalisé le meilleur temps cumulé de la course à la fin de chaque journée, le jaune étant la couleur du papier sur lequel L’Auto était imprimé.

Le Tour de cette année, marquant la 110ème édition, débutera le 1er juillet avec 22 équipes, dont 18 équipes mondiales et quatre équipes pro de l’UCI, qui prendront le départ de la course au Pays basque, à Bilbao, en Espagne. C'est le berceau du cyclisme, car le Pays basque a une riche tradition cycliste et des supporters enthousiastes. De plus, pour la première fois depuis des années, le Tour commencera par une étape complète, plutôt que par un contre-la-montre, ce qui rend le départ particulièrement difficile. Sans compter que cette première étape comprend cinq ascensions, dont une, la Côte de Pike, qui n'est qu'à 10 kilomètres de l'arrivée.

Le Tour traversera ensuite différentes étapes, dont celle de Mont-de-Marsan à Bordeaux, de Saint-Léonard-de-Noblat au Puy de Dôme, de Saint-Gervais Mont-Blanc à Courchevel, et l'étape finale, de Saint-Quentin-en-Yvelines aux Champs-Élysées.

Avis de non-responsabilité : Jouez de manière responsable. Les joueurs doivent être majeurs. Pour toute aide, rendez-vous sur https://www.gamcare.org.uk/.