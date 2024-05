In 2019, Sweden introduced an 18 per cent gambling tax on the profits of licensed gaming companies as part of a broader reform of the gambling market. The government now proposes increasing this tax to 22 per cent starting July 1, 2024. This adjustment aims to bolster state funding without significantly impacting the gaming industry.

Licensing and taxation

Under the current law (2018:1138), gambling companies must be licensed by the Swedish Gambling Authority (Spelinspektionen) and pay an 18 per cent tax on their net gambling revenue, defined as the difference between bets placed and payouts made. Games for public benefit, such as lotteries and bingo, remain tax-exempt.

The Swedish gambling market comprises three sectors:

Competitive sector: mainly online gambling and betting.

Public benefit sector: primarily lotteries and bingo.

State-controlled sector: mainly casinos and gaming machines.

Proposed tax increase

The government believes the market has stabilised since the 2019 reform, with a high channelisation rate (the proportion of gamblers using licensed operators). They propose raising the tax rate to 22 per cent to enhance state revenues, expecting an annual increase of 540 million SEK. The goal is also to boost the channelization rate to at least 90 per cent.

Industry criticism

The Swedish Trade Association for Online Gambling (BOS) strongly opposes the proposal, arguing that the actual channelisation rate is only 77 per cent, and the tax hike could further reduce it. BOS and major gaming companies like Kindred, Betsson, LeoVegas, and 888 have expressed concerns about the negative impact on the market. Other stakeholders, such as newspaper publishers and professional sports leagues, fear adverse effects on media revenues and sponsorship deals.

Practical taxation aspects

Gambling tax is reported monthly, with three different due dates depending on VAT reporting schedules:

Monthly VAT reporters: 26th of the following month.

Quarterly VAT reporters: 12th of the second month after the income month.

Non-Swedish VAT reporters: 12th of the month after the income month.

The tax is based on the net surplus, considering only bets and payouts involving Swedish residents for commercial online gambling. Companies must segregate Swedish and foreign gambling transactions for accurate tax calculations.

Conclusion

The proposed increase in gambling tax from 18 per cent to 22 per cent aims to generate additional State revenue and improve market regulation. However, it faces significant opposition from the gaming industry and other sectors fearing negative repercussions.

The proposal necessitates a careful balance between generating State revenue, protecting consumers, and maintaining a healthy, competitive market. The upcoming parliamentary review and ensuing debates will determine the final outcome and the broader implications for Sweden's gambling industry.

Förtydligande av de svenska skattereglerna för casinon

I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 infördes en ny spelskatt på 18% av spelöverskottet för licensierade spelbolag. Nu föreslår regeringen att denna skatt ska höjas till 22% från och med 1 juli 2024. Lagen kommer givetvis slå lite olika på branschen vilket ställer en hel del frågor vad gäller skattefria casinon.

Licensiering och beskattning enligt spellagen

Enligt den nuvarande spellagen (2018:1138) måste spelbolag som erbjuder spel för pengar ha en licens från Spelinspektionen. Licensierade spelbolag betalar 18% spelskatt på skillnaden mellan insatser och utbetalningar, det vill säga vinsten. Spel för allmännyttiga ändamål är dock skattebefriat.

Spelmarknaden är indelad i tre sektorer:

En konkurrensutsatt del som främst omfattar onlinespel och vadhållning

En del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål, främst lotterier och bingo

En del som är förbehållen staten, främst casinospel och spelautomater

Regeringens förslag om skattehöjning

Regeringen anser att spelmarknaden bör ha stabiliserats sedan omregleringen 2019 och att kanaliseringen nu är hög. Därför föreslås en höjning av spelskatten från 18% till 22% av bruttospelintäkterna från 1 juli 2024. Enligt regeringen är höjningen lämplig för att stärka finansieringen av statliga verksamheter, utan att det får för stor påverkan på spelbolagen.

Regeringen räknar med att skattehöjningen kan ge 540 miljoner kronor i ökade skatteintäkter per år. Man hoppas också att en skattesats över 20% ska bidra till att öka kanaliseringsgraden till minst 90%.

Kritik från spelbranschen

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) är dock starkt kritiska till förslaget. Enligt BOS är kanaliseringen på den svenska spelmarknaden endast 77% och en skattehöjning riskerar att sänka den ytterligare.

BOS menar att regeringen inte förstår spelmarknadens utsatta position och uppmanar dem att dra tillbaka förslaget. Flera stora spelbolag som Kindred, Betsson, LeoVegas och 888 har uttryckt liknande farhågor.

Även andra aktörer som Tidningsutgivarna och Svensk Elitfotboll är kritiska och befarar negativa konsekvenser för mediaintäkter respektive sponsoravtal.

Praktiska aspekter kring spelskatt

Spelskatten ska redovisas månadsvis och det finns tre olika förfallodagar beroende på när moms redovisas:

Bolag som redovisar moms månadsvis: den 26:e månaden efter inkomstmånaden

Bolag som redovisar moms kvartalsvis: den 12:e i andra månaden efter inkomstmånaden

Bolag som inte redovisar moms i Sverige: den 12:e månaden efter inkomstmånaden

För spelbolag som inte redovisar moms i Sverige blir förfallodagen alltså den 12:e i månaden efter inkomstmånaden, vilket ger mindre än två veckor på sig att beräkna, deklarera och betala den nya spelskatten.

Spelskatten beräknas på överskottet, det vill säga skillnaden mellan alla insatser och alla utbetalningar under perioden. För kommersiellt onlinespel ska endast insatser från och utbetalningar till spelare bosatta i Sverige räknas med. Spelbolagen måste därför separera svenskt och utländskt spel innan överskottet beräknas.

En ny fas

Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna att spelskatten för casinon och andra licensierade spelbolag höjs från 18% till 22% av spelöverskottet från 1 juli 2024. Regeringen hoppas på ökade skatteintäkter och högre kanaliseringsgrad.

Branschen är dock starkt kritisk till höjningen som man menar riskerar att sänka kanaliseringen ytterligare på en redan utsatt spelmarknad. Även andra aktörer befarar negativa effekter.

Spelbolagen får också kort tid på sig att beräkna och betala den nya skatten varje månad, särskilt de som inte redovisar moms i Sverige.

Det återstår att se hur förslaget tas emot i riksdagen och vilka konsekvenser det får om det genomförs. Klart är att det väcker starka reaktioner och debatt.

Oavsett vad man tycker om skattehöjningen så är det viktigt att ha en saklig och faktabaserad diskussion om spelmarknadens villkor och framtid. Det handlar om en stor och växande bransch som engagerar miljontals svenskar och genererar betydande intäkter till statskassan.

Samtidigt finns det utmaningar med spelberoende, matchfixning och illegal verksamhet som måste hanteras. Att hitta rätt balans mellan ett attraktivt utbud, ett starkt konsumentskydd och en hållbar beskattning är ingen lätt uppgift.

Förhoppningsvis kan regeringens förslag bli startskottet för en konstruktiv dialog mellan alla inblandade parter - myndigheter, spelbolag, idrottsrörelsen, beroendevården med flera. Bara genom samarbete och ömsesidig förståelse kan vi skapa en sund och långsiktigt hållbar spelmarknad i Sverige.