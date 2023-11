Coffee is the motion lotion for most of the things we do – it wakes us up, keeps us going throughout the day, fuels conversations, helps us battle the afternoon slumps and comforts us on a winter weekend afternoon when in bed with a good read.

And yet, coffee attracts plenty of bad press – we blame it for the plunging lows, the nagging headaches and the potential insomnia lurking in our beds.

So which cup is the right one? And while we are at it, where do we find the best cup of coffee?

To answer all these questions, Betway Online Casino has compiled a ranking of the best destinations for fulfilling your daily caffeine fix. The list was compiled by comparing the total number of cafes, the number of cafes per capita and the average price of coffee in some of the biggest cities in the world.

Let’s start with Europe. Athens has the highest number of cafes per capita – with a staggering one café for every 1,000 inhabitants. Athens is followed by Galway, with 0.651, Manchester, with 0.582, Cork with 0.571 and Dublin with 0.558.

With Glasgow also featuring in the top 10, it is safe to say that Ireland is one of the coffee capitals of the world, with three Irish cities featuring in the top five places. The UK doesn’t fare badly either – London has an impressive 1,570 cafes. The UK capital is followed by Berlin, with 688, Rome with 624, Athens with 623, Prague with 523 and Madrid with 502 cafes. No other European capital has more than 500 cafes – including Paris, with 323.

But what about the price? To find the cheapest coffee in Europe, you have to travel to Sarajevo, in Bosnia and Herzegovina, where a cup of coffee costs just €1.49. This is slightly cheaper than that of Tirana, Albania’s capital, where a cup of coffee retails at €1.50. At the other end of the caffeine spectrum, Denmark has the most expensive coffee in Europe, with an average cup costing €5.71. This is followed by Bern, at €4.90, Reykjavik, at €4.47 and Helsinki, at €4.34.

Spreading our wings further, Vancouver, in Canada, has the most coffee shops per 1,000 inhabitants, from the cities analysed by Betway. This is followed by Wellington in New Zealand, the Australian cities of Brisbane and Perth, and Auckland.

With regards to the number of coffee shops, Sydney and Melbourne have over 600 cafes, followed by Brisbane, Vancouver and Toronto.

Price-wise, Australia has the most expensive cup of coffee – with Perth, where a cuppa costs €5.35. At the lower end, it’s India which has the cheapest coffee – probably because it produces 200,000 tonnes of coffee per year. In Goa, one coffee costs €1.59 while New Delhi can offer a cup of coffee for €3.06.

En termes de prix, l’Australie a la tasse de café la plus chère. Photo: Shutterstock En termes de prix, l’Australie a la tasse de café la plus chère. Photo: Shutterstock

Garder les pieds sur terre

Café en grains ou café soluble? C’est la question que la plupart d’entre nous se posent en servant une tasse de café

Le café initie le mouvement pour la plupart des choses que nous faisons il nous réveille, nous permet de tenir toute la journée, alimente les conversations, nous aide à lutter contre la baisse de motivation de l'après-midi et nous réconforte en ces après-midi de week-ends d'hiver, cloués au lit, avec un bon bouquin.

Et pourtant, le café a mauvaise presse : on l'accuse d'être à l'origine de dépressions, de maux de tête tenaces et d’insomnies potentielles qui nous guettent la nuit.

Alors, quelle est la meilleure tasse de café? Et tant qu'à faire, où la trouver?

Pour répondre à toutes ces questions, le casino en ligne Betway a établi un classement des meilleures destinations pour satisfaire votre dose quotidienne de caféine. La liste a été établie en comparant le nombre total de cafés, le nombre de cafés par habitant et le prix moyen du café dans quelques-unes des plus grandes villes du monde.

Commençons par l’Europe. C'est à Athènes que l'on trouve le plus grand nombre de cafés par habitant, avec un nombre impressionnant d'un café pour 1 000 habitants. Athènes est suivie par Galway avec 0,651, Manchester avec 0,582, Cork avec 0,571 et Dublin avec 0,558.

Avec Glasgow également dans le top 10, on peut affirmer que l'Irlande est l'une des capitales mondiales du café, avec trois villes irlandaises figurant au top cinq du classement. Le Royaume-Uni n'a rien à envier : Londres compte un nombre impressionnant de 1 570 cafés. La capitale britannique est suivie par Berlin, avec 688 cafés, Rome avec 624 cafés, Athènes avec 623 cafés, Prague avec 523 cafés et Madrid avec 502 cafés. Aucune autre capitale européenne compte plus de 500 cafés, ni même Paris, qui en compte ‘seuleument’ 323.

Mais qu’en est-il du prix ? Pour trouver le café le moins cher d’Europe, vous devez vous rendre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, où une tasse de café coûte 1,49 € seulement. C’est légèrement moins cher que la tasse de café de Tirana, capitale de l’Albanie, où elle est vendue à €1,50. À l'autre extrémité du spectre de la caféine, le Danemark a le café le plus cher d'Europe, avec une tasse coûtant en moyenne €5,71. Il est suivi par Berne, à €4,90, Reykjavik, à €4,47, et Helsinki, à €4,34 le café.

Si on va plus loin dans le monde, Vancouver, au Canada, compte le plus grand nombre de cafés pour 1,000 habitants, parmi les villes analysées par Betway. Elle est suivie par Wellington, en Nouvelle-Zélande, et les villes australiennes de Brisbane et Perth, ainsi qu’Auckland.

En termes de nombre de cafés, Sydney et Melbourne comptent plus de 600 cafés, suivies par Brisbane, Vancouver et Toronto.

En termes de prix, l’Australie a la tasse de café la plus chère, avec Perth, où une tasse coûte €5,35. Au contraire, c’est l’Inde qui a la tasse de café la moins chère, probablement car elle produit 200,000 tonnes de café par an. À Goa, un café coûte €1,59, tandis qu’il faut compter €3,06 pour un café à New Delhi.

