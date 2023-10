Do you have some free time and want to learn how to play Solitaire? This card game is a great pastime on a rainy afternoon.

>>>Play Solitaire Now on PC, iPhone, or Android <<<

Our choice for playing regular Solitaire online:

Free online version of Play Regular Solitaire Online for any computer (online or offline): Solitaire Best Play Regular Solitaire Online application for Android (free): Play Solitaire online Best Play Regular Solitaire Online app for iPhone (free): Play Solitaire

What is Solitaire?

With more than 100 versions, Solitaire is probably one of the most popular games in history, apart from being a good brain exercise. First mentioned in writing in the 18th century, this game has entertained people for over 200 years. Regular Solitaire is also known as ‘Klondike.’

In Klondike, a complete set of 52 playing cards is used, with the Jokers removed. Due to the randomness inherent in the game, it's not possible to win every session of Regular Solitaire. However, the probability of getting a solvable game is at least 82 percent. This makes Klondike Solitaire a great game for card game beginners.

>>> Click to visit the most popular version of Solitaire in Germany <<<

How to play regular Solitaire

The rules of Klondike are quite simple. The goal of the game is to stack the cards by suits and in ascending order from Ace to King onto the foundation piles; essentially, you're playing against your own stack. When all the cards are sorted, you have won the game.

Setting up the game

Prepare your regular Solitaire game as follows:

Remove both Jokers and shuffle the cards thoroughly. Deal seven face-down cards in a horizontal row. Leave the first card and deal six cards overlapping the ones already on the table. Skip the first and second piles, then deal five cards to the remaining columns. Continue dealing the cards in overlapping columns. The first column has one card, the second has two cards, and the third has three cards. In the end, you should have seven columns, with the last column having seven cards. Place the remaining cards face down as a pile on the table. This is your stockpile. Finally, flip the top card in each column face up.

Gameplay

Once you get the hang of it, Solitaire is quite easy to play. After learning the basics, you can refine your strategy and win more games.

When you have Aces face up, place them above the columns to form the foundation piles for each suit. When you remove a card to play it, flip over the card beneath it. Place the cards in numerical order onto the foundation piles for each suit. You can also build tableau piles with the remaining cards. Smaller numbered cards are placed on larger numbered cards. The numbers must be consecutive, and you must alternate between red and black cards. Building tableaus can help you uncover more face-down cards that can be added to the foundation piles. If you can no longer play from your columns, go through the stockpile. The easy version involves flipping over each card in the stockpile until you find one you can play. The harder variation is to deal out every third card face up until you can play one. The pile cannot be shuffled. Remember to play as much as you can from the columns before going to your stockpile. This reveals more face-down cards, increasing your chances of winning. Continue flipping over the face-down cards when they are uncovered. The game ends when all cards are distributed to the four foundation piles above the original seven columns.

>>> Click to play Solitaire for free <<<

Electronic gaming options

You don't need a physical deck of cards to play Solitaire; there are electronic and online versions available.

Windows PC

On Windows 10, you can find Solitaire and its various versions in the "Microsoft Solitaire Collection." Click on the taskbar at the bottom of your screen and type "Microsoft Solitaire Collection" to access the app. Click on the app, which will open https://www.microsoftcasualgames.com/news/solitaire/ in your browser. Instructions for playing on your iOS or Android phone will be displayed. Alternatively, click on the top-left button to go back to Microsoft Solitaire Collection.

Online Solitaire games

If you don't have Windows 10, there are many ways to play Solitaire for free online. Some of them include:

Solitaire

World of Solitaire

Solitar.Win

Card Games

Solitaire

Arkadium

Spider Solitaire

>>> Read and compare various Solitaire applications for Android and Apple iPhone <<<

Spend your time

Whether on the computer, online, or at a table with a deck of cards, Solitaire is a captivating and enjoyable way to entertain yourself in your leisure time.

This content was marketed by Brandingbyexperts.com on behalf of their client. For queries, reach out to support@brandingbyexperts.com.

Disclaimer: Play responsibly. Players must be over 18. For help visit https://www.gamcare.org.uk/

Solitär

Spielen sie regular Solitär online

Lernen sie die spielregeln, um sich selbst zu unterhalten

Sie haben ein wenig Zeit und möchten lernen, wie man Solitär spielt? Dieses Solitär-Kartenspiel ist ein toller Zeitvertreib an einem verregneten Nachmittag.

>>>Solitär jetzt auf PC, Iphone oder Android spielen <<<

Die Wahl unserer Redaktion für Spielen Sie Regular Solitär Online:

1) Kostenlose Online-Version von Spielen Sie Regular Solitär Online für jeden Computer (online oder offline): Solitär

2) Beste Spielen Sie Regular Solitär Online-Anwendung für Android (kostenlos): Solitär online spielen

3) Beste Spielen Sie Regular Solitär Online-App für iPhone (kostenlos): Solitär spielen

Was ist Solitär?

Mit mehr als 100 Versionen ist Solitär wahrscheinlich eines der beliebtesten Spiele der Geschichte, abgesehen von der Tatsache, dass es auch eine gute Übung für Ihr Gehirn ist. Erstmals schriftlich im achtzehnten Jahrhundert erwähnt, hat dieses Spiel die Menschen seit mehr als 200 Jahren unterhalten. Reguläres Solitaire ist auch als "Klondike" bekannt.

Bei Klondike wird ein vollständiger Satz von 52 Spielkarten verwendet. Die Joker werden entfernt. Aufgrund des Zufalls, der dem Spiel innewohnt, ist es nicht möglich, jede Sitzung von Regular Solitaire zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, ein lösbares Spiel zu erhalten, liegt jedoch bei mindestens 82 Prozent. Das macht Klondike Solitaire zu einem großartigen Spiel für Kartenspielanfänger.

>>> Klicken Sie, um die beliebteste Version von Solitär in Deutschland zu besuchen <<<

Wie man reguläres Solitär spielt

Die Regeln von Klondike sind recht einfach. Ziel des Spiels ist es, die Karten nach Farben und in der Reihenfolge Ass bis König auf das Ass zu stapeln; Sie spielen im Grunde gegen Ihren Stapel. Wenn alle Karten sortiert sind, haben Sie das Spiel gewonnen.

Spiel einrichten

Bereiten Sie Ihr normales Solitaire-Spiel wie folgt vor:

Entfernen Sie beide Joker und mischen Sie die Karten gründlich. Geben Sie sieben verdeckte Karten in einer horizontalen Reihe aus. Lassen Sie die erste Karte aus und teilen Sie sechs Karten aus, die die bereits auf dem Tisch liegenden Karten leicht überlappen. Lassen Sie den ersten und zweiten Stapel aus und geben Sie fünf Karten an die verbleibenden Kartenspalten. Fahren Sie mit dem Verteilen der Karten in überlappenden Spalten fort. Die erste Spalte enthält eine Karte. In die zweite kommen zwei Karten. Die dritte Spalte enthält drei Karten. Am Ende sollten Sie sieben Spalten haben, wobei die letzte Spalte sieben Karten enthält. Legen Sie die restlichen Karten verdeckt als Stapel auf den Tisch. Dies ist Ihr Vorrat. Drehen Sie schließlich die oberste Karte in jeder Spalte um.

Spielablauf

Wenn Sie einmal den Dreh raus haben, ist Solitär ganz einfach zu spielen. Nachdem Sie die Grundlagen gelernt haben, können Sie Ihre Strategie verfeinern und mehr Spiele gewinnen.

Wenn Sie Asse aufgedeckt haben, legen Sie sie über die Spalten, um die Kartenstapel für jede Farbe zu bilden. Wenn Sie eine Karte entfernen, um sie auszuspielen, drehen Sie die darunter liegende Karte um. Legen Sie die Karten in numerischer Reihenfolge auf die Stapel für jede Farbe. Sie können mit den verbleibenden Karten auch einen geordneten Stapel, ein so genanntes "Tableau", bilden. Dabei werden kleinere nummerierte Karten auf größere nummerierte Karten gelegt. Die Nummern müssen fortlaufend sein, und Sie müssen abwechselnd rote und schwarze Karten legen. Das Anlegen von Tableaus kann Ihnen dabei helfen, weitere verdeckte Karten aufzudecken, die zu den Grundkartenstapeln hinzugefügt werden können. Wenn Sie nicht mehr von Ihren Spalten spielen können, gehen Sie den Vorrat durch. Die einfache Version besteht darin, jede Karte des Vorratsstapels umzudrehen, bis du zu einer Karte kommst, die du spielen kannst. Die schwierigere Variante ist, jede dritte Karte aufgedeckt abzulegen, bis du eine ausspielen kannst. Der Stapel darf nicht gemischt werden. Denke daran, so viel wie möglich von den Spalten zu spielen, bevor du zu deinem Vorratsstapel gehst. Dadurch werden mehr verdeckte Karten aufgedeckt, was deine Gewinnchancen erhöht. Drehen Sie die verdeckten Karten weiter um, wenn sie aufgedeckt werden. Das Spiel ist beendet, wenn alle Karten auf die vier Farbstapel oberhalb der ursprünglichen sieben Spalten verteilt sind.

>>> Klicken Sie, um Solitär kostenlos zu spielen <<<

Elektronische spieloptionen

Sie brauchen kein Kartenspiel, um Solitaire zu spielen, denn es gibt auch elektronische und Online-Versionen.

Windows PC

Unter Windows 10 können Sie Solitaire und seine verschiedenen Versionen in der "Microsoft Solitaire Collection" finden. Klicken Sie auf die Taskleiste am unteren Rand Ihres Bildschirms und geben Sie "Microsoft Solitaire Sammlung" ein, um die App aufzurufen. Klicken Sie auf die App, wodurch https://www.microsoftcasualgames.com/news/solitaire/ in Ihrem Browser geöffnet wird. Es werden Anweisungen für das Spielen auf Ihrem iOS- oder Android-Telefon angezeigt. Oder klicken Sie oben links auf die Schaltfläche "Zurück zu Microsoft Solitaire Collection".

Online Solitär spiele

Wenn Sie kein Windows 10 haben, gibt es viele Möglichkeiten, Solitaire kostenlos online zu spielen. Einige davon sind:

Solitaire

Welt von Solitaire

Solitar.Win

Kartenspiele

Solitaire

Arkadium

Solitaire-Spider

>>> Lesen und vergleichen Sie verschiedene Solitär-Anwendungen für Android und Apple iPhone <<<

Verbringen sie die zeit

Ob am Computer, online oder an einem Tisch mit einem Kartenspiel, Solitaire ist eine fesselnde und lustige Art, sich in der Freizeit zu unterhalten.

This content was marketed by Brandingbyexperts.com on behalf of their client. For queries reach out support@brandingbyexperts.com

Haftungsausschluss: Spielen Sie verantwortungsbewusst. Spieler müssen über 18 Jahre alt sein. Für Hilfe besuchen Sie https://www.gamcare.org.uk/